03.09.2017, 20:27

Николай Осипенко не стал возвращаться в волостное собрание Йыхви

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rus.delfi.ee
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NIKOLAI OSSIPENKO
NIKOLAI OSSIPENKOFoto: Vallo Kruuser

Предприниматель Николай Осипенко на этой неделе представил избирательной комиссии Йыхви заявление, в котором просит на три месяца приостановить действие своих депутатских полномочий, сообщает Rus.Err.

Это означает, что на работу в Йыхвиское волостное собрание нынешнего созыва он уже не вернется.

На местных выборах 2013 года предприниматель Николай Осипенко шел первым номером избирательного союза "Йыхви — наш дом". Он получил 311 голосов, но в работе волостного собрания решил не участвовать.

На этот раз список избирательного союза, скорее всего, возглавит новый старейшина волости Йыхви Алексей Наумкин.

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