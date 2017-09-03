Николай Осипенко не стал возвращаться в волостное собрание Йыхви

Предприниматель Николай Осипенко на этой неделе представил избирательной комиссии Йыхви заявление, в котором просит на три месяца приостановить действие своих депутатских полномочий, сообщает Rus.Err.
Это означает, что на работу в Йыхвиское волостное собрание нынешнего созыва он уже не вернется.
На местных выборах 2013 года предприниматель Николай Осипенко шел первым номером избирательного союза "Йыхви — наш дом". Он получил 311 голосов, но в работе волостного собрания решил не участвовать.
На этот раз список избирательного союза, скорее всего, возглавит новый старейшина волости Йыхви Алексей Наумкин.
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