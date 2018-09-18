Ни одного датчика в доме: в Кохтла-Ярве из-за утечки газа серьезно пострадали два человека(5)
Несмотря на то, что в этом году из-за утечки газа в Кохтла-Ярве уже погибли два человека, местные жители не спешат покупать датчики угарного газа.
Несмотря на то, что в этом году из-за утечки газа в Кохтла-Ярве уже погибли два человека, местные жители не спешат покупать датчики угарного газа.
Во вторник утром в 9:14 спасатели получили сообщение, что в многоквартирном доме на улице Сыпрузе в Кохтла-Ярве произошла утечка угарного газа. В результате пострадала женщина, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии, и мужчина, которому проветривают легкие.
Утечку вызвала газовая колонка в подъезде, у которого отсутствовало соединение с вентиляцией.
Из дома эвакуировали 21 человека. Как оказалось, ни в одной квартире в доме не было датчика угарного газа, которые обязательно должны быть в использующих газ жилых домах с начала этого года.
Спасатели выключили газовую колонку и обещали пустить людей обратно после того, как все помещения будут тщательно проверены.
Департамент технического надзора начала в отношении данного инцидента производство. На время следствия и до тех пор, пока недостатки в газовом устройстве не будут устранены, в доме запрещено пользоваться газом.
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PREISMANN KOOLITUS OÜ
Tähtaeg: 23.09.2018
Group vice president procurement
GLAMOX (FONTES PMP)
Tähtaeg: 20.09.2018
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