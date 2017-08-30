Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков временно возглавила Марина Лукьянова

В понедельник правление Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков приняло решение снять с поста председателя правления Юрия Грибовского по причине утраты доверия.

Временным председателем правления избрали Марину Лукьянову, решив вернуться к вопросу выборов профсоюзного лидера в начале 2018 года.

В этот четверг отделение профсоюза шахт ”Эстония” рассмотрит вопрос о выведении Юрия Грибовского и из состава правления профсоюза, замене его на другого представителя.

Марина Лукьянова — член правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков, член Комиссии по трудовым спорам. Имеет среднее профессиональное образование и более 30 лет трудового стажа. Руководит профсоюзом Предприятия логистики. С 2011 г. является членом Совета уполномоченных лиц Центрального союза профсоюзов Эстонии.

До июля этого года председателем правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков, основанного в 2011 году, был Владислав Понятовский, продолжающий оставаться лидером профсоюзного отделения Балтийской электростанции. На официальной странице Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков, kesa.ee, Понятовский по-прежнему представлен как председатель правления.