New York Times написала о том, как Эстония защищается от российского влияния, развивая культурную жизнь в Нарве

”С точки зрения обороны государства, построение счастливого, процветающего общества в нашем пограничном районе имеет решающее значение. Но и с точки зрения интересов людей, это то, что нужно делать обязательно”, — сказала Силнда.

New York Times отмечает, Нарва долгое время оставалась в стороне от Эстонии, имея славу города, где процветает преступность и наркомания, а толчком к изменению ситуации стала аннексия Крыма Россией в 2014 году и события на Донбассе. После этого многие обратили внимание, что между Донбассом и Северо-Востоком Эстонии есть общее — это промышленные районы, населенные преимущественно русскими, подверженными воздействию кремлевской пропаганды.

В то же время New York Times напоминает, что в конце прошлого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что не читает правильным запрещать российские телеканалы, считая более правильным заниматься развитием приграничных территорий.

”Это было как звонок будильника для народа Эстонии, — сказал газете про украинские события Яанус Микк, руководитель Narva Gate, предприятия развивающего недвижимость бывшей Кренгольмской мануфактуры. — Политики стали думать о Нарве, помогать городу — направлять больше средств и проектов”.

New York Times обратила внимание на то, что развитие культурной сферы в Нарве происходит не только по инициативе правительства и людей из-за пределов города. Рассказала также о небольшом, но уже очень известном в Эстонии и за ее пределами клубе на берегу реки Нарва — арт-клубе Ro-Ro.

Хозяин клуба Роман Бойко обратил внимание, что, несмотря на то, что многие приветствуют инвестиции правительства в развитие культуры, у многих это по-прежнему вызывает скептическое отношение. В то же время он чувствует, что все меняется к лучшему.

”То, что Нарва привлекает к себе все больше внимания, то, что все большей людей приезжает сюда, чувствуется очень хорошо, — сказал Бойко. — Это действительно очень важно для местных жителей — поверить, что есть интерес к ним, к их проблемам”.

Представивший в Нарве прошедшей осенью спектакль Oomen режиссер-постановщик Ярмо Реха говорит, что Эстония нуждается в эмпатии, а не трайбализме.

”Когда я находился в Нарве, то перестал называть местных жителей русскими. Начал называть их ”нашими русскими”, — сказал Реха. — Почему мы должны оставлять их отрезанными? Они — часть нас”.

Комментарий Delfi

Несомненно в целом оптимистичный и комплиментарный материал New York Times добавит Нарве очков в борьбе за титул Культурной столицы. Во всяком случае, он, возможно, переубедит кого-то из тех, кто считает, что у приграничного города нет вообще никаких шансов его получить, а потому и стараться не надо.

В то же время сами нарвские власти показывают себя небольшими оптимистами. В городском собрании сократили расходы по статье проекта бюджета, предусматривающей финансирование подготовки заявки на конкурс.

Может статься, что все усилия New York Times и прочих мировых СМИ, а также тех людей, которые готовят культурные проекты для Нарвы на 2019 год, будут напрасными, если снижение финансирования — знак того, что на самом деле никакого титула нарвским властям и не надо, а все это так — для вида.