Неравнодушные жители Нарва-Йыэсуу приглашаются на встречу по вопросу вырубок в государственном лесу

20 марта в 17.00 в Белом зале библиотеки Нарва-Йыэсуу состоится встреча с жителями Нарва-Йыэсуу, на которой будут обсуждаться вырубки в государственном лесу, проводимые Центром управления государственными лесами.

Разговор пойдет о территории государственного леса, которая прилегает к центру города Нарва-Йыэсуу.

Многие жители Нарва-Йыэсуу, а также люди, привыкшие отдыхать в его окрестностях, в последние годы выражают озабоченность усилившимися вырубками в сосновом лесу, являющемуся такой же визитной карточкой курортного городка как и огромная пляжная линия.

”Произошедшее можно без преувеличения назвать экологической катастрофой. Идет коммерческая вырубка на большой площади — многие десятки гектар. Вырубка идет сплошная — после нее остается полностью изувеченная природа. Причем, срубленные деревья вывозят на огромных тяжелых машинах, уродующих лесные тропинки и дорожки. Зрелище жуткое”, — говорил в феврале газете ”Виру Проспект” житель Нарва-Йыэсуу Константин.