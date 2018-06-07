Неравнодушные люди помогли Идаской префектуре задержать 75 нетрезвых водителей в этом году

В этом году полицейские Идаской префектуры задержали 75 нетрезвых водителей благодаря внимательным людям, которые сообщили о возможном опасном водителе на короткий номер тревоги 112, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

„Большое спасибо тем людям, которые хотят сделать наши дороги безопаснее и сообщают о нарушениях и возможным опасных водителях на номер 112. Каждый пьяный водитель или водитель, пренебрегающий законом о дорожном движении, может стать причиной ДТП. Благодаря звонкам на 112 движение становится безопаснее", — сказал руководитель службы оперативной информации Идаской префектуры Алар Кару.

Только в первые дни июня полицейские Идаской префектуры задержали благодаря звонкам на номер 112 четверых нетрезвых водителей, в двух случаях было начато уголовное делопроизводство.

Среди нетрезвых водителей, которые были задержаны благодаря звонкам на короткий номер тревоги, было пятеро водителей в состоянии наркотическое опьянения, а также были задержаны водители, превышавшие допустимую скорость, совершавшие опасные манеры, а также водители, не имевшие прав на управление автомобилем.

Кару добавил, что в нескольких случаях полиция получала звонки о транспортных средствах со странным стилем езды, но при проверке выяснялось, что водитель был трезв.