20.06.2018, 08:16

Необоснованно применивший силу нарвский полицейский окончательно признан виновным

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rus.delfi.ee
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Haldusreform Riigikohtus
RiigikohusFoto: Anni Õnneleid

Оштрафованный в ноябре прошлого года на 2910 евро за превышение власти патрульный полицейский Идаской префектуры Мартин Лохк не сумел добиться своего оправдания и в Государственном суде.

Это произошло накануне, когда Госсуд не принял в производство кассационную жалобу защитника Лохка на весеннее решение Тартуского окружного суда, передает rus.err.ee.

В марте коллегия окружного суда из трех судей посчитала, что суд первой инстанции правильным образом истолковал представленные доказательства, поэтому его выводы относительно вины Лохка в превышении власти следует считать верными.

Напомним, 9 ноября 2017 года Вируский уездный суд признал Лохка виновным в превышении власти и наказал штрафом в размере 2910 евро.

Согласно обвинению, 17 сентября 2016 года Мартин Лохк, выполняя свои должностные обязанности, прибыл по вызову в один из баров Нарва-Йыэсуу, где необоснованно и незаконно применил силу в отношении 30-летнего мужчины, причинив тем самым потерпевшему легкие телесные повреждения.

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