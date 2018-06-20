Необоснованно применивший силу нарвский полицейский окончательно признан виновным

Оштрафованный в ноябре прошлого года на 2910 евро за превышение власти патрульный полицейский Идаской префектуры Мартин Лохк не сумел добиться своего оправдания и в Государственном суде.
Это произошло накануне, когда Госсуд не принял в производство кассационную жалобу защитника Лохка на весеннее решение Тартуского окружного суда, передает rus.err.ee.
В марте коллегия окружного суда из трех судей посчитала, что суд первой инстанции правильным образом истолковал представленные доказательства, поэтому его выводы относительно вины Лохка в превышении власти следует считать верными.
Напомним, 9 ноября 2017 года Вируский уездный суд признал Лохка виновным в превышении власти и наказал штрафом в размере 2910 евро.