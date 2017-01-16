В начале нового года объединились для сотрудничества в достижении общих целей три нарвских некоммерческих организации: MTÜ Otsingu-koduloo klubi Kamerad, MTÜ Pamjat и Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerijate Liit в Союз Некоммерческих Организаций Ида-Вирумаа ”Патриот”.

"Мы решили создать этот союз, чтобы граждане и патриоты города Нарвы и нашего региона, смогли активно участвовать в жизни, открыто выражать и отстаивать свои гражданские права и свободы. Нас всех объединяет желание быть успешными и счастливыми", — сообщила руководитель по связям с общественностью MTÜ ”Память” Виктория Кириянова и назвала цели, которые ставит перед собой новый Союз некоммерческих организаций Нарвы.

Новый союз заявил: ”Мы считаем, чтобы жизнь горожан улучшилась — Нарве необходимо "вернуть лицо";

Мы хотим, чтобы Нарву вновь знали везде, как красивый, культурный и спортивный город;

Мы намерены озадачиться просвещением горожан в области богатейшего исторического наследия нашего города, которого многие не знают или уже забыли;

Мы хотим вернуть молодёжь в наш город, сделать жизнь в нем престижней и интересней;

Создавать условия для привлечения в Нарву туристов;

Хотим сделать наши родные места интереснее и популярнее;

Мы считаем, что мнение горожан должно быть услышано и учтено на всех уровнях;

Мы рады сотрудничеству с Организациями, которые хотят проявить свою активность в обогащении жизни города событиями и мероприятиями. Приглашаем к сотрудничеству организации, которые ставят своей целью улучшить жизнь в Нарве и Ида-Вирумаа в целом".

За информацией можно обратиться по e-mail: narva.patriot@gmail.com