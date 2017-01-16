"Мы решили создать этот союз, чтобы граждане и патриоты города Нарвы и нашего региона, смогли активно участвовать в жизни, открыто выражать и отстаивать свои гражданские права и свободы. Нас всех объединяет желание быть успешными и счастливыми", — сообщила руководитель по связям с общественностью MTÜ ”Память” Виктория Кириянова и назвала цели, которые ставит перед собой новый Союз некоммерческих организаций Нарвы.
Новый союз заявил: ”Мы считаем, чтобы жизнь горожан улучшилась — Нарве необходимо "вернуть лицо";
Мы хотим, чтобы Нарву вновь знали везде, как красивый, культурный и спортивный город;
Мы намерены озадачиться просвещением горожан в области богатейшего исторического наследия нашего города, которого многие не знают или уже забыли;
Мы хотим вернуть молодёжь в наш город, сделать жизнь в нем престижней и интересней;
Создавать условия для привлечения в Нарву туристов;
Хотим сделать наши родные места интереснее и популярнее;
Мы считаем, что мнение горожан должно быть услышано и учтено на всех уровнях;
Мы рады сотрудничеству с Организациями, которые хотят проявить свою активность в обогащении жизни города событиями и мероприятиями. Приглашаем к сотрудничеству организации, которые ставят своей целью улучшить жизнь в Нарве и Ида-Вирумаа в целом".
За информацией можно обратиться по e-mail: narva.patriot@gmail.com