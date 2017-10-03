Неизвестная инфекция атаковала Ида-Вирумаа: школьный бассейн в Йыхви закрыли, уроки отменили

Стремительно распространяющаяся инфекция привела к тому, что в минувшую пятницу в Русской основной школе Йыхви был закрыт бассейн, а в понедельник директор школы приняла решение отменить во 2-м классе уроки до конца недели, пишет Põhjarannik.

У всех заболевших детей одинаковые симптомы: высокая температура, нарушения работы кишечника и характерная сыпь.

Директор Идаской службы Департамента здоровья Ольга Смолина говорит, что по состоянию на понедельник было зарегистрировано несколько случаев заболевания в младших классах Русской основной школы Йыхви, но лабораторных подтверждений пока, к сожалению, нет.

На основании клинических признаков у детей диагностирован вирусный энтерит. Аналогичная клиническая картина, по официальным данным, наблюдается в Нарве у четырех детей, но лабораторные подтверждения опять же пока отсутствуют.

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