20.06.2018, 13:06

Недолго музыке играть? Миграционные карты можно не заполнять самому только в период ЧМ-2018

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST 11
Недолго музыке играть? Миграционные карты можно не заполнять самому только в период ЧМ-2018
Roman Vikulov, Delfi

При том, что пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области категорически отказалась подтвердить или опровергнуть Delfi информацию о том, что миграционные карты при пересечении границы на участке Нарва-Ивангород можно не заполнять самостоятельно только в период чемпионата мира по футболу, непосредственные работники контрольного пункта, пограничники, говорят, что именно так и есть.

Отправившись сегодня посмотреть, как работает новая система заполнения миграционных карт на Ивангородском таможенно-пограничном пункте, вступившая в силу позавчера, ваш корреспондент убедился, что заполнение миграционной карты пограничником с помощью техники занимает не больше времени, чем проверка пограничником карты, заполненной пересекающим границу самостоятельно.

Данные паспорта и визы в ней сканируются, потом карту распечатывают на принтере, не задавая никаких дополнительных вопросов и прося только подписать две идентичные половинки карты
.
- Очень удобно, — сказал ваш корреспондент пограничнице. — Так теперь всегда будет?
- Нет, только во время чемпионата мира.

Ездивший вчера на матч Россия-Египет в Санкт-Петербург на своем автомобиле нарвитянин Владимир, обрадованный нововведением, задал аналогичный вопрос пограничнице на автомобильном пункте пропуска и получил аналогичный ответ: ”Только на период чемпионата мира”.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Delfi категорически отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, давая один ответ: ”без комментариев”. На вопрос, кто все-таки может дать определенный ответ, работник пресс-службы также категорически отвечать отказался, и можно было понять так, что официальную информацию на этот счет искать бесполезно.

Между тем, в пользу того, что после чемпионата, который продлится до 15 июля, заполнять карты придется самостоятельно, говорит то, что при нынешней системе незаполненными остаются поля, касающиеся даты выезда, места назначения.

ТОП

Владимир Мижуй, руководитель Transservis-N, нарвского предприятия, регулирующего очередь автотранспорта к границе, сказал Delfi, что в первый день перехода на новую систему заполнения карт, в понедельник, возникло торможение обычного ритма движения транспорта — время ожидания выросло, но уже во вторник скорость прохождения границы достигла нормальных показателей.

”Вероятно, потребовалось время, чтобы привыкнуть к работе с электронным заполнением”, — предполагает Мижуй.

Сегодня очередей на границе особенных нет. На пешеходном пункте в Ивангороде работают три окошка, то есть документы проверяют три пограничницы, но нужно учитывать, что электронно заполнить миграционную карту можно только в одном окне, а в двух других принимаю заполненные ”по-старинке” — вручную.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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Спасибо за ответы и удачи!
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