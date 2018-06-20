Недолго музыке играть? Миграционные карты можно не заполнять самому только в период ЧМ-2018

Ездивший вчера на матч Россия-Египет в Санкт-Петербург на своем автомобиле нарвитянин Владимир, обрадованный нововведением, задал аналогичный вопрос пограничнице на автомобильном пункте пропуска и получил аналогичный ответ: ”Только на период чемпионата мира”.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Delfi категорически отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, давая один ответ: ”без комментариев”. На вопрос, кто все-таки может дать определенный ответ, работник пресс-службы также категорически отвечать отказался, и можно было понять так, что официальную информацию на этот счет искать бесполезно.

Между тем, в пользу того, что после чемпионата, который продлится до 15 июля, заполнять карты придется самостоятельно, говорит то, что при нынешней системе незаполненными остаются поля, касающиеся даты выезда, места назначения.

Владимир Мижуй, руководитель Transservis-N, нарвского предприятия, регулирующего очередь автотранспорта к границе, сказал Delfi, что в первый день перехода на новую систему заполнения карт, в понедельник, возникло торможение обычного ритма движения транспорта — время ожидания выросло, но уже во вторник скорость прохождения границы достигла нормальных показателей.

”Вероятно, потребовалось время, чтобы привыкнуть к работе с электронным заполнением”, — предполагает Мижуй.

Сегодня очередей на границе особенных нет. На пешеходном пункте в Ивангороде работают три окошка, то есть документы проверяют три пограничницы, но нужно учитывать, что электронно заполнить миграционную карту можно только в одном окне, а в двух других принимаю заполненные ”по-старинке” — вручную.