17.09.2018, 19:25

Недолго музыка играла. В волости Йыхви зреет новый властный переворот

 (24)
rus.delfi.ee
EST 1
Martin Repinski
Martin RepinskiFoto: Priit Simson

Всего три месяца назад в волостном собрании Йыхви поменялась власть, в результате чего пост старейшины волости занял центрист Мартин Репинский. Уже в ближайшее время ситуация может вновь кардинально поменяться — оппозиция в волостном собрании готова объявить вотум недоверия действующему руководству, чтобы ”прекратить растранжиривание бюджета и замену компетентных сотрудников на ”своих” для новой власти людей”.

Как заявила в интервью газете Põhjarannik глава избирательного союза ”За Йыхви” Нина Негласон, оппозиция располагает требуемым числом голоосов и заявление о вынесении вотума недоверия будет подано в четверг, 20 сентября, на очередном заседании волостного собрания. ”Дело не в том, что работа не ведется. Хуже всего то огромное расточительство, что сейчас происходит. Шкаф с волостными сувенирами и подарками пуст, себе они поназначали высокие оклады, в советы муниципальных предприятий ставят своих людей. Ценится не компетентность, а чтобы на должностях сидели нужные человечки”, — возмущена Негласон.

Зарплаты снова понизят

Завяление о выражении вотума недоверия волостной управе и председателю волостного собрания Йыхви планируется подать в ближайший четверг, а голосование по нему должно состояться уже в октябре, если не будет созвано экстренное заседание.

Негласон заявила, что оппозиция планирует в случае успеха вотума недоверия хотя бы частично сократить оклады членов волостной управы, которые резко ”скакнули” вверх при нынешнем правящем союзе. ”И точно не будет трех вице-старейшин, как сейчас, только старейшина и двое его заместителей, это будет разумно для Йыхви”, — сказала депутат.

Негласон также заявила, что будут прекращены такие ”глупости”, как идея по возвращению волости Йыхви статуса города, а переговоры по объединению с волостью Тойла, наоборот, постараются возобновить.

Репинский не согласен с обвинениями

Старейшина волости Йыхви Мартин Репинский сказал, что он слышал о плане оппозиции организовать вотум недоверия. ”Работа оппозиции в этом и заключается, чтобы искать наши ошибки, я не знаю, какие у них претензии”, — сказал он. Услышав, что главной претензией является замена специалистов на преданных власти ”солдат”, старейшина с этим не согласился. Он заявил, что на данный момент действительно выяснилось, что некоторых людей и правда следует заменить в виду их непригодности, хотя вначале было обещано обратное.

В ответ на обвинения в транжирстве Репинский сказал, что все расходы укладываются в рамки бюджета, принятого при предыдущем составе правящей коалиции.

Власть в Йыхви поменялась три месяца назад, когда коалиция, составленная из депутатов из списков Николая Осипенко и Нины Негласон, не смогла договориться по вопросу вице-старейшины волости, и Осипенко создал новый союз с Центристской партией.

У оппозции в волостном собрании Йыхви сейчас 7 мест (наряду с 5 голосами союза ”За Йыхви” еще 2 голоса Партии реформ), и чтобы прошел вотум недоверия, следует в свои ряды привлечь еще как минимум четверых депутатов.

Подробности в материале газеты Põhjarannik.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Недолго музыка играла. В волости Йыхви зреет новый властный переворот

17.09.2018
Всего три месяца назад в волостном собрании Йыхви поменялась власть, в результате чего пост старейшины волости занял центрист Мартин Репинский. Уже в ближайшее время ситуация может вновь кардинально поменяться — оппозиция в волостном собрании готова объявить вотум недоверия действующему руководству, чтобы ”прекратить растранжиривание бюджета и замену компетентных сотрудников на ”своих” для новой власти людей”.
Подробнее

Член комиссии по закупкам лекарств от ВИЧ задержан по подозрению в коррупции

17.09.2018
Центральная криминальная полиция задержала в понедельник члена комиссии Министерства социальных дел по закупкам лекарств от вируса ВИЧ Матти Майметса, который подозревается в неоднократном получении взяток от фармацевтических компаний.
Подробнее


КАРТА: На Гонсиори меняется движение в связи с укладкой последнего слоя асфальта

17.09.2018
Во вторник, 18 сентября, в 7 часов утра на улице Гонсиори начнется укладка последнего слоя асфальта, из-за чего будет нарушаться обычный порядок движения транспорта, сообщает Раэпресс.
Подробнее

Порошенко объявил о прекращении договора о дружбе с Россией

17.09.2018
Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщила его пресс-служба.
Подробнее

ФОТО читателей Delfi: Ах, эта свадьба! Выбираем самую красивую пару портала

17.09.2018
С 14 августа в кинотеатрах выходит новая любовная комедия, на которую обязательно нужно сходить с любимым человеком. Три влюбленные пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €

Дневник осужденного пожизненно заключенного Вируской тюрьмы: моя жизнь — как бесконечный "день сурка"

17.09.2018
Eesti Päevaleht попросил в августе одного заключенного несколько дней вести дневник. Рене Вайник осужден пожизненно, и его дни проходят в Вируской тюрьме. Такой жизнью, которую он описывает в своем дневнике, он живет очень долго — Вайник провел в тюрьмах 22 года, ровно половину своей жизни, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


Жестокий самосуд в Мустамяэ: в качестве подозреваемых задержаны четверо подростков

17.09.2018
3 сентября на пустыре близ улице Сютисте в Мустамяэ группа подростков совершила жестокий самосуд над другим мальчишкой. Подозрение в избиении представлено четырем молодым людям.
Подробнее

В КХЛ разгорелись страсти из-за фото Путина на логотипе финского клуба ”Йокерит”

16.09.2018
В международной хоккейной лиге КХЛ прекрасно стартовал единственный финский клуб ” Helsingin Jokerit”. Из прошедших шести матчей ”Джокеры” выиграли 5 и один проиграли лищь в добавленное время, сейчас они занимают первое место в Западной конференции. В то же время клуб оказался втянутым в скандал.
Подробнее