Недолго музыка играла. В волости Йыхви зреет новый властный переворот

Всего три месяца назад в волостном собрании Йыхви поменялась власть, в результате чего пост старейшины волости занял центрист Мартин Репинский. Уже в ближайшее время ситуация может вновь кардинально поменяться — оппозиция в волостном собрании готова объявить вотум недоверия действующему руководству, чтобы ”прекратить растранжиривание бюджета и замену компетентных сотрудников на ”своих” для новой власти людей”.
Как заявила в интервью газете Põhjarannik глава избирательного союза ”За Йыхви” Нина Негласон, оппозиция располагает требуемым числом голоосов и заявление о вынесении вотума недоверия будет подано в четверг, 20 сентября, на очередном заседании волостного собрания. ”Дело не в том, что работа не ведется. Хуже всего то огромное расточительство, что сейчас происходит. Шкаф с волостными сувенирами и подарками пуст, себе они поназначали высокие оклады, в советы муниципальных предприятий ставят своих людей. Ценится не компетентность, а чтобы на должностях сидели нужные человечки”, — возмущена Негласон.
Зарплаты снова понизят
Завяление о выражении вотума недоверия волостной управе и председателю волостного собрания Йыхви планируется подать в ближайший четверг, а голосование по нему должно состояться уже в октябре, если не будет созвано экстренное заседание.
Негласон заявила, что оппозиция планирует в случае успеха вотума недоверия хотя бы частично сократить оклады членов волостной управы, которые резко ”скакнули” вверх при нынешнем правящем союзе. ”И точно не будет трех вице-старейшин, как сейчас, только старейшина и двое его заместителей, это будет разумно для Йыхви”, — сказала депутат.
Негласон также заявила, что будут прекращены такие ”глупости”, как идея по возвращению волости Йыхви статуса города, а переговоры по объединению с волостью Тойла, наоборот, постараются возобновить.
Репинский не согласен с обвинениями
Старейшина волости Йыхви Мартин Репинский сказал, что он слышал о плане оппозиции организовать вотум недоверия. ”Работа оппозиции в этом и заключается, чтобы искать наши ошибки, я не знаю, какие у них претензии”, — сказал он. Услышав, что главной претензией является замена специалистов на преданных власти ”солдат”, старейшина с этим не согласился. Он заявил, что на данный момент действительно выяснилось, что некоторых людей и правда следует заменить в виду их непригодности, хотя вначале было обещано обратное.
В ответ на обвинения в транжирстве Репинский сказал, что все расходы укладываются в рамки бюджета, принятого при предыдущем составе правящей коалиции.
Власть в Йыхви поменялась три месяца назад, когда коалиция, составленная из депутатов из списков Николая Осипенко и Нины Негласон, не смогла договориться по вопросу вице-старейшины волости, и Осипенко создал новый союз с Центристской партией.
У оппозции в волостном собрании Йыхви сейчас 7 мест (наряду с 5 голосами союза ”За Йыхви” еще 2 голоса Партии реформ), и чтобы прошел вотум недоверия, следует в свои ряды привлечь еще как минимум четверых депутатов.
Подробности в материале газеты Põhjarannik.