Недолго музыка играла. В волости Йыхви зреет новый властный переворот

Как заявила в интервью газете Põhjarannik глава избирательного союза ”За Йыхви” Нина Негласон, оппозиция располагает требуемым числом голоосов и заявление о вынесении вотума недоверия будет подано в четверг, 20 сентября, на очередном заседании волостного собрания. ”Дело не в том, что работа не ведется. Хуже всего то огромное расточительство, что сейчас происходит. Шкаф с волостными сувенирами и подарками пуст, себе они поназначали высокие оклады, в советы муниципальных предприятий ставят своих людей. Ценится не компетентность, а чтобы на должностях сидели нужные человечки”, — возмущена Негласон.

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Завяление о выражении вотума недоверия волостной управе и председателю волостного собрания Йыхви планируется подать в ближайший четверг, а голосование по нему должно состояться уже в октябре, если не будет созвано экстренное заседание.

Негласон заявила, что оппозиция планирует в случае успеха вотума недоверия хотя бы частично сократить оклады членов волостной управы, которые резко ”скакнули” вверх при нынешнем правящем союзе. ”И точно не будет трех вице-старейшин, как сейчас, только старейшина и двое его заместителей, это будет разумно для Йыхви”, — сказала депутат.

Негласон также заявила, что будут прекращены такие ”глупости”, как идея по возвращению волости Йыхви статуса города, а переговоры по объединению с волостью Тойла, наоборот, постараются возобновить.

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