Не желавшее выплатить небольшую компенсацию шахтеру АО ”Энефит Каэвандусед” прошло все судебные инстанции, но горняк победил

По мнению работника, правила прекращения трудовых отношений при этом были нарушены, в связи с чем он обратился в комиссию по трудовым спорам. Комиссия решила, что бывший работодатель должен выплатить Сергею компенсацию за то, что поздно уведомил данного работника о предстоящем увольнении. Речь о том, что при длительной болезни работника работодатель может по прошествии четырёх месяцев больничного принять решение расстаться с человеком, но, учитывая стаж последнего, должен известить об этом за 90 дней, а не за неделю, как было сделано.

Шахтёрское предприятие, не удовлетворённое таким решением КТС, решило продолжить спор в суде.

Как указывали представители ”Энефит Каэвандусед”, рабочий к моменту прекращения трудовых отношений не работал уже в течение десяти месяцев и не планировал исполнять дальше свои трудовые обязанности из-за состояния здоровья; когда бы он выздоровел — неизвестно; у работодателя возникли трудности в организации работы соответствующего шахтного подразделения; стаж не обязательно означает, что 90-дневный срок уведомления должен перевесить для работодателя другие факторы, к тому же заблаговременное предуведомление в данном случае не значило время для поисков новой работы, так как здоровье работника явно не позволяло этого.

Первая судебная инстанция — Вируский суд, напротив, счёл установленным, что предприятие нарушило установленный законом срок предуведомления, отметив, что Дермелёв просил работодателя подыскать ему более лёгкую работу, то есть выразил желание продолжать трудовые отношения.

Ссылки работодателя на трудности из-за отсутствия работника суд истолковал в том духе, что предприятие ведь терпело такой порядок вещей целых 10 месяцев, хотя имело право заявить о расторжении уже через четыре, а потом взяло да и быстренько уволило человека. В итоге первый суд, как и КТС, удовлетворил требования работника и взыскал с фирмы компенсацию в том же размере, что и комиссия.

Сланцедобывающее предприятие обратилось в апелляционный суд, попросив аннулировать вердикт первой инстанции и оставить требования рабочего без удовлетворения.

”Уездный суд не оценил обходительность ответчика (”Энефит Каэвандусед”. — прим.авт.) в отношении к истцу. Ответчик продлил 4-месячный период до 10 месяцев, дав истцу значительно более длительный период для возвращения на работу, чем предусматривает закон”, — отметила, в частности, фирма. В своей апелляции конца прошлого года предприятие также указало, что истец до сих пор временно нетрудоспособен, что, по мнению ответчика, делает взыскание компенсации противозаконным.

Окружной суд, однако, согласился с уездным и даже дополнил мотивировки последнего. По мысли апелляционного суда, закон даёт работодателю возможность не следовать законным срокам предуведомления, если на то есть весомые причины — прежде всего чрезвычайные обстоятельства, или нарушение договора работником, или ущерб от продолжения трудовых отношений, но работодатель в данном случае суду таких причин не представил.

”Даже длительное заболевание работника не должно означать, что отказ от договора без следования сроку предуведомления обоснован. Ответчику заболевание истца было известно, и ответчик мог, следуя срокам, отказаться от договора вовремя”, — сказал окружной суд, подтверждая решение уездного.

”Энефит Каэвандусед” не успокоилось и подало кассацию в Госсуд, которую тот не принял.

Сергей Дермелёв на прошлой неделе подтвердил ”ИП”, что в итоге этот трудовой спор выиграл. Со второй своей заботой — чтобы медики официально установили у него профзаболевание — шахтёр пока до конца не дошёл.

Юридический представитель горняка Янек Пахка, в свою очередь, добавил, что считает решения судов и первой и второй инстанции абсолютно правильными, и удивился, что шахтёрское предприятие из-за, в общем-то, незначительной суммы компенсации работнику хотело дойти даже до суда Государственного.