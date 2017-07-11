Не забудьте взять на нарвский городской пляж деньги

10 июля температура воды в части Наровы, на которой расположен единственный нарвский официальный пляж, Йоаорг, достигла 20 градусов. Можно смело идти купаться, но не забудьте с собой захватить деньги, предупреждает издание ”Виру Проспект”.

Йоаорг, то есть липовая лощина, в народе душевно именуется Липовой ямкой. Любят Йоаорг за живописный вид, а еще за пляж, который можно с полным правом назвать историческим, поскольку он действовал еще в 1930-е годы, информирует газета. В этом сезоне в Нарве это единственный официальный пляж. Готов ли он взять на себя эту особую миссию?

Вопрос далеко не праздный, ведь недавно пляж претерпел серьезные изменения в рамках проекта реконструкции, и не все в обновленной Липовой ямке пришлось его завсегдатаям по вкусу. О чем, в том числе, писала по горячим следам и наша газета.



Услуги не липовые

Сейчас это вполне оборудованная территория отдыха. Пляжное здание полностью завершено и находится под управлением Linna Arendus SA. Набор услуг выглядит впечатляюще. Здесь и прокат велосипедов, инвентарь для волейбола, бадминтон, палки для норвежской ходьбы, шезлонги и т.д. Цены вполне приемлемые.

Чистота воды регулярно проверяется. Результаты тестирования представлены на официальном бланке рядом с входом в здание.

Спасатели дежурят круглосуточно на удобной и целесообразно построенной вышке. Между тем еще два года назад отдыхающих встречал красочный плакат, возвещающий на трех языках, что спасатели отсутствуют и что загорание и купание возможны только под личную ответственность. Трехъязычные плакаты есть и сейчас, но они содержат актуальную и полезную информацию, например, о цветных флажках на вышке: красный — купание запрещено, зеленый — разрешено.

Хозяева разные

Воцарилась наконец солнечная погода. Однако круг вопросов не исчерпывается метеоусловиями. Дело в том, что у пляжа и пляжного здания разные хозяева. То есть хозяин один — город, но непосредственное управление осуществляют разные структуры. Команда Linna Arendus Софьи Хомяковой, в чьем ведении находится здание, ведет серьезную работу по привлечению клиентов. У тренажерных залов клиентура уже есть. Организована гибкая система скидок, активно привлекается молодежь. Не забудем, что в ведении Linna Arendus еще и Ореховая горка: между этими двумя точками прокладывается велосипедный маршрут, следовательно, будет развиваться велотуризм, и это надо всячески приветствовать. У всех посетителей имеется возможность на один час бесплатно пристроить детей в специально оборудованной детской комнате с дежурным воспитателем. А как чувствуют себя на Липовой ямке непосредственно любители пляжного отдыха?

Теперь на пляж ходим с деньгами?

И в этом плане важны, казалось бы мелкие, но крайне существенные детали. В 2015 году на пляже были биотуалеты. Сейчас их заменил туалет внутри здания (которое, к сведению, функционирует с 10.00 до 22.00), однако стоимость посещения составляет 40 центов, что подталкивает некоторых купающихся к решению проблемы несколько иным путем. Нарушается и логический принцип: если городской пляж декларируется как бесплатный, значит все сопутствующие отдыху услуги также должны быть бесплатными.

Теперь немного о ресторане, точнее о многообещающем зале площадью 315 кв. метров. Предшествующий конкурс возможных арендаторов, намеревавшихся обустроить в зале ресторан, окончился безрезультатно. Следующий намечен на август. Значит, при успешной реализации проекта это предприятие заработает от силы к зиме. Отдыхающих уже не будет. Да и в любом случае ресторанные цены никогда не свести до массово доступных цифр.

Пока Софья Хомякова находит выход в эксплуатации зала на условиях почасовой аренды для организаций и частных лиц. Так, в июле планируются два джазовых концерта и две свадьбы.

Песок, да не тот

Год назад горожане жаловались на то, что вместо крупного речного песка, поступавшего ранее из Ивангорода, стали использовать мелкий морской, который при сильном ветре может и в глаза попасть, и вообще вызвать неприятные ощущения. Контакт такого песка с водой неизбежно приводит к размывам и загрязнению фактически стоячего водоема. Проблема решается постоянным вычищением, после чего завозятся новые партии песка. Что мешает вернуться к прежнему речному песку, работающему наподобие сита и не нуждающемуся в регулярной замене?

Наконец, купание, как таковое. На самом деле вода в Липовой ямке не полностью проточная. Узкий канал, рассекающий косу, обеспечивает только легкое течение. Купаться можно, но при этом контроль качества воды должен быть предельно жестким, а очистные работы следует проводить как можно чаще.

Вот такой степенью готовности встречает нас пляж ”Липовая ямка” в нынешнем сезоне: прямо скажем, совсем неплохой. Остается добавить, что все другие места купания в Нарве считаются пляжами неофициальными, это значит, что купаться здесь человек может только под свою ответственность.