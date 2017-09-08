Не все товарищества Кохтла-Ярве и Йыхви готовы к началу отопительного сезона

Примерно месяц остался до начала отопительного сезона в Кохтла-Ярве и Йыхви. Но в памяти у жителей Эстонии свежи примеры, когда люди, в том числе и исправные плательщики, вынуждены были страдать из-за того, что монополист отказывался подавать тепло в дома, квартирные товарищества которых накопили долги за отопление.

Накануне отопительного сезона портал Delfi обратился к специалисту по связям с общественностью концерна Viru Keemia Grupp (VKG) Ирине Боенко с просьбой рассказать, как дочернее предприятие концерна — фирма VKG SOOJUS готова к отопительному сезону.

Ирина Боенко Jevgeni Kapov

- Ситуация с отоплением в Кохтла-Ярве и Йыхви на сегодняшний день такова: все лето квартирные товарищества находились в контакте с нашими специалистами, оплачивали имевшиеся задолженности. И если прошлый отопительный сезон мы закончили с общей задолженностью порядка 109 тысяч евро, то сегодня она составляет всего 32 тысячи. Самая большая текущая задолженность в Ахтмеской части Кохтла-Ярве, она составляет примерно 17 тысяч. В Ярвеской части долг равен 12 тысячам, а в волостном центре Йыхви — 2 тысячи.

В отличие от прошлых лет, мы не проводили опломбирование домов, установив тем самым для товариществ более продолжительный срок для погашения задолженности. Со многими товариществами были заключены графики погашения долгов, определены сроки, к которым они обещали погасить долги.

- И, все-таки, пришлось ставить пломбы на теплоузлах?

- Первые 10 домов мы опломбировали в начале августа. И 6 сентября к этим домам добавилось еще 15. То есть, двадцать пять домов в Кохтла-Ярве и Йыхви, но больше — в Кохтла-Ярве, опломбированы.

- Как вы считаете, в чем основная причина образования долгов?

- Из года в год в список должников попадают одни и те же дома. В них много пустующих квартир, чьи собственники проживают за пределами Эстонии. Есть и дома, из которых люди выехали. И возникают ситуации, когда в доме есть две — три квартиры, в которых живут исправные плательщики, но в целом дом является должником, — рассказала Ирина Боенко.

Словно подтверждение слов Ирины Боенко, прозвучало недавнее сообщение, направленное канцлером права Юлле Мадизе в адрес министра экономики и коммуникаций Урве Пало, в котором канцлер назвала ситуацию с брошенными домами, которым грозит отключение тепла, ”постыдным и конфузным явлением”. Она обвинила в беспомощности государство и местные самоуправления. Член Рийгикогу Валерий Корб считает, что упреки в адрес местной власти необоснованны, что канцлеру права не мешало бы приехать в город и ознакомиться с ситуацией на месте.

- Она, по-моему, только один раз была в Кохтла-Ярве, да и то не по этому поводу, — сказал Валерий Корб.

Член правления Ассоциации квартирных товариществ Елена Мутонен считает положительным, что канцлер права озаботилась сложившимся положением на фронте предоставления коммунальных услуг, но она должна обратить внимание на главное: несостыковку законодательств, в результате чего нарушается закон о правах потребителя и страдают исправные плательщики.