Не транзитом единым: порт Силламяэ стал больше работать с эстонскими грузами и достиг лучших показателей за 12 лет

В минувшем году Силламяэский порт сумел достичь наивысшего в своей двенадцатилетней истории показателя грузооборота. Это сделано на фоне сокращения транзитных грузопотоков из России по железной дороге, что в порту отчасти компенсировали растущей долей чисто эстонского экспорта.

Суммарный объём перевалки грузов через силламяэскую торговую гавань в 2017 году составил около 8 миллионов тонн. Годом ранее итоговый показатель грузооборота равнялся 6,3 миллиона тонн, в 2015 году грузов было 5,5 миллиона тонн, в 2014-м — 7,5 миллиона, последний показатель до сих пор и являлся для Силпорта наивысшим. Теперь этот внутренний ”рекорд” побит.

- Мы, как и другие порты Эстонии, естественно, ощутили сокращение грузопотоков по железной дороге. Например, нефтепродукты из России этим путём сейчас практически не поступают, из России по железной дороге к нам идут в основном химия и минеральные удобрения, поскольку наш порт специализируется на перевалке подобных грузов. С другой стороны, в прошлом году у нас был рост контейнерных перевозок и продолжился рост эстонских грузов, — прокомментировал ”Инфопрессу” директор Силламяэского порта (АО ”Силламяэ садам”) по маркетингу Андрей Биров.

Контейнерная линия в Силпорту открылась ещё в позапрошлом году. Она действует под известной маркой ”Маерск”, и до осени 2017 года суда-контейнеровозы приходили в Силламяэ три раза в месяц. С ноября контейнеровозы ”Маерск” стали приходить четыре раза, то есть практически еженедельно.

Среди грузов не транзитного, а эстонского происхождения, с которыми всё активнее работают в Силламяэ, — сланцевое масло, древесина в различном виде, торф, зерно; часть эстонских товаров наполняет и те же контейнеры.

- В 2013-2014 годах внутренние грузы в общем грузообороте занимали нишу лишь в 5-6 процентов, сейчас это уже примерно одна пятая грузооборота нашего порта. Таким образом мы помогаем улучшению торгового баланса Эстонии, то есть улучшаем показатели экспорта, — отметил Биров.

Всего в порту работают около пятисот человек, в том числе на пяти различных терминалах — более трёхсот и 160-170 — в собственно портовых службах.

Планы, помощь государства и геополитика

В начавшемся году, по словам Бирова, ”Силламяэ садам” планирует решить три важных для своего дальнейшего развития вопроса.

К осени должна быть закончена ведущаяся сейчас постройка железнодорожной ветки с верхней промышленной площадки вниз, прямо к морским причалам. Так близко к морю железная дорога в Силламяэ ещё никогда не подходила.

Во-вторых, планируются новые склады под различные грузы для одного из действующих в порту терминалов — терминала генеральных и общих грузов и контейнеров ”Силстеве”.

Наконец, порт предпринимает шаги к тому, чтобы было отражено в государственной программе поддержки развития Ида-Вирумаа и получило государственное субсидирование строительство инфраструктуры для возобновления пассажирского сообщения.

- По правилам, пассажирские суда не могут причаливать туда, где рядом стоят, например, суда с химическими грузами, поэтому надо строить для пассажиров отдельный мол. Место для этого есть — к востоку от имеющихся молов и причалов, напротив терминала пассажирских перевозок, который был открыт несколько лет назад для паромной линии на Котка и который мы также готовы реновировать или даже перестроить. На все эти работы потребуется 10-12 миллионов евро. Половину порт готов вложить из собственных средств, но, учитывая значимость пассажирской линии для всего региона, надеемся, что вторую половину выделит государство, — пояснил Биров.

Финские операторы, в принципе, готовы возобновить паромный маршрут Силламяэ-Котка, как только новая инфраструктура будет готова, россияне не исключают, что присоединятся, и тогда может, наконец, появиться желаемый морской ”треугольник” Эстония-Финляндия-Россия, утверждает Биров.

Транзитный сектор Эстонии испытывает трудности уже не первый год, и они связаны прежде всего с тем, что в условиях нестабильной геополитической обстановки и холодных отношений между Эстонией и Россией транзитные потоки от восточного соседа всё сокращаются. По оценкам некоторых руководителей российской портовой отрасли, гавани Эстонии и Латвии к 2020 году лишатся ещё более 60 процентов российских грузов. В свою очередь, вице-канцлер министерства экономики Эстонии Ахти Кунингас в конце прошлого года в эстонских СМИ подтвердил, что вряд ли транзит из России восстановится в прежнем объёме и возможны в этом плане скорее сезонные заказы.

Альтернативу этому чиновник видит в транзите товаров из Азии и Ближнего Востока. Что, впрочем, учитывая, как в конце минувшего года российская компания ”Трансконтейнер” направила китайские грузы через Финляндию, наверное, тоже будет непростым делом.