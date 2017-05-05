Не стало известного юриста Владимира Васченка

В четверг вечером на 73 году жизни в больнице Нарвы скончался известный юрист Владимир Ильич Васченок. Это подтвердила его вдова.

Владимир Васченок в советское время окончил Ленинградскую высшую школу милиции — ныне Академия МВД. Работал руководителем вневедомственной охраны в Кохтла-Ярве, возглавлял отдел милиции в городе Йыхви.

После ликвидации органов милиции, он работал в объединении ”Кохтла-Ярве Автотранс”, затем занимался юридической практикой в качестве защитника.

Владимир Васченок жил в Нарва-Йыэсуу. В марте этого года у него диагностировали неизлечимую болезнь.

Редакция портала Delfi выражает соболезнование вдове Владимира Ильича, его дочери и внуку.