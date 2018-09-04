04.09.2018, 17:50

Не работавший неделю из-за запаха гари Нарвский спортцентр открыли, но запах может еще вернуться

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Не работавший неделю из-за запаха гари Нарвский спортцентр открыли, но запах может еще вернуться
Нарвский спортцентрRoman Vikulov, Delfi

Закрытый 24 августа из-за досаждавшего посетителям неприятного запаха нарвский спортцентр на улице Раквере к началу учебного года открыли, но, возможно, отдельные его помещения в ближайшие пару недель будут закрываться все из-за той же проблемы.

Руководитель Нарвского спортцентра Андрей Шилин сказал Delfi, что причиной появления неприятного запаха является происходящий с середины июня ремонт — приводится в порядок кровля, продолжается замена утеплительных паннелей. Рабочие используют газовые горелки, что и вызывает запах гари.

”Работы должны закончится к 14 сентября, после чего, соответственно, и запах исчезнет, — сказал Андрей Шилин. — После поступления жалоб мы обратились в Департамент охраны здоровья с просьбой изучить ситуацию, оценить, представляет ли она опасность для людей. Результаты пришли на прошлой неделе — все соответствует нормам, и центр может принимать посетителей. Открыли его 1 сентября. Договорились с департаментом так, что, если до окончания работ в каком-то из помещений центра запах появится, оно будет закрыто на день-два, до того момента, пока воздух не очистится”.

На данный момент спортцентр открыт полностью и работает по графику.

”Хочу предупредить еще раз, что ремонт продолжается, хотя уде близок к завершению, и какие-то форсмажорные ситуации возможны”, — отмечает Андрей Шилин.

Tallinn Hockey weekend
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