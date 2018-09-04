Не работавший неделю из-за запаха гари Нарвский спортцентр открыли, но запах может еще вернуться

Руководитель Нарвского спортцентра Андрей Шилин сказал Delfi, что причиной появления неприятного запаха является происходящий с середины июня ремонт — приводится в порядок кровля, продолжается замена утеплительных паннелей. Рабочие используют газовые горелки, что и вызывает запах гари.

”Работы должны закончится к 14 сентября, после чего, соответственно, и запах исчезнет, — сказал Андрей Шилин. — После поступления жалоб мы обратились в Департамент охраны здоровья с просьбой изучить ситуацию, оценить, представляет ли она опасность для людей. Результаты пришли на прошлой неделе — все соответствует нормам, и центр может принимать посетителей. Открыли его 1 сентября. Договорились с департаментом так, что, если до окончания работ в каком-то из помещений центра запах появится, оно будет закрыто на день-два, до того момента, пока воздух не очистится”.

На данный момент спортцентр открыт полностью и работает по графику.

”Хочу предупредить еще раз, что ремонт продолжается, хотя уде близок к завершению, и какие-то форсмажорные ситуации возможны”, — отмечает Андрей Шилин.