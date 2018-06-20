20.06.2018, 13:06

Не долго музыке играть? Миграционные карты можно не заполнять самому только в период ЧМ-2018

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST 4
Не долго музыке играть? Миграционные карты можно не заполнять самому только в период ЧМ-2018
Roman Vikulov, Delfi

При том, что пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области категорически отказалась подтвердить или опровергнуть Delfi информацию о том, что миграционные карты при пересечении границы на участке Нарва-Ивангород можно не заполнять самостоятельно только в период чемпионата мира по футболу, непосредственные работники контрольного пункта, пограничники, говорят, что именно так.

Отправившись сегодня посмотреть, как работает новая система заполнения миграционных карт на Ивангородском таможенно-пограничном пункте, вступившая в силу позавчера, ваш корреспондент убедился, что заполнение миграционной карты пограничником с помощью техники занимает не больше времени, чем проверка пограничником карты, заполненной пересекающим границу самостоятельно.

Данные паспорта и визы в ней сканируются, потом карту распечатывают на принтере, не задавая никаких дополнительных вопросов и прося только подписать две идентичные половинки карты.

При этом обе половинки остаются у пограничника — на руки одну не дают.
- Очень удобно, — сказал ваш корреспондент пограничнице. — Так теперь всегда будет?
- Нет, только во время чемпионата мира.

Ездивший вчера на матч Россия-Египет в Санкт-Петербург на своем автомобиле нарвитянин Владимир, обрадованный нововведением, задал аналогичный вопрос пограничнице на автомобильном пункте пропуска и получил аналогичный ответ: ”Только на период чемпионата мира”.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Delfi категорически отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, давая один ответ: ”без комментариев”. На вопрос, кто все-таки может дать определенный ответ, работник пресс-службы также категорически отвечать отказался, и можно было понять так, что официальную информацию на этот счет искать бесполезно.

ТОП

Между тем, в пользу того, что после чемпионата, который продлится до 15 июля, заполнять карты придется самостоятельно, говорит то, что при нынешней системе незаполненными остаются поля, касающиеся даты выезда, места назначения, и само по себе то, что половинку карты на руки не дают.

Владимир Мижуй, руководитель Transservis-N, нарвского предприятия, регулирующего очередь автотранспорта к границе, сказал Delfi, что в первый день перехода на новую систему заполнения карт, в понедельник, возникло торможение обычного ритма движения транспорта — время ожидания выросло, но уже во вторник скорость прохождения границы достигла нормальных показателей.

”Вероятно, потребовалось время, чтобы привыкнуть к работе с электронным заполнением”, — предполагает Мижуй.

Сегодня очередей на границе особенных нет. На пешеходном пункте в Ивангороде работают три окошка, то есть документы проверяют три пограничницы, но нужно учитывать, что электронно заполнить миграционную карту можно только в одном окне, а в двух других принимаю заполненные ”по-старинке” — вручную.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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