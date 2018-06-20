Не долго музыке играть? Миграционные карты можно не заполнять самому только в период ЧМ-2018

При том, что пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области категорически отказалась подтвердить или опровергнуть Delfi информацию о том, что миграционные карты при пересечении границы на участке Нарва-Ивангород можно не заполнять самостоятельно только в период чемпионата мира по футболу, непосредственные работники контрольного пункта, пограничники, говорят, что именно так.
Отправившись сегодня посмотреть, как работает новая система заполнения миграционных карт на Ивангородском таможенно-пограничном пункте, вступившая в силу позавчера, ваш корреспондент убедился, что заполнение миграционной карты пограничником с помощью техники занимает не больше времени, чем проверка пограничником карты, заполненной пересекающим границу самостоятельно.
Данные паспорта и визы в ней сканируются, потом карту распечатывают на принтере, не задавая никаких дополнительных вопросов и прося только подписать две идентичные половинки карты.
При этом обе половинки остаются у пограничника — на руки одну не дают.
- Очень удобно, — сказал ваш корреспондент пограничнице. — Так теперь всегда будет?
- Нет, только во время чемпионата мира.