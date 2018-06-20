Не долго музыке играть? Миграционные карты можно не заполнять самому только в период ЧМ-2018

Ездивший вчера на матч Россия-Египет в Санкт-Петербург на своем автомобиле нарвитянин Владимир, обрадованный нововведением, задал аналогичный вопрос пограничнице на автомобильном пункте пропуска и получил аналогичный ответ: ”Только на период чемпионата мира”.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Delfi категорически отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, давая один ответ: ”без комментариев”. На вопрос, кто все-таки может дать определенный ответ, работник пресс-службы также категорически отвечать отказался, и можно было понять так, что официальную информацию на этот счет искать бесполезно.

Между тем, в пользу того, что после чемпионата, который продлится до 15 июля, заполнять карты придется самостоятельно, говорит то, что при нынешней системе незаполненными остаются поля, касающиеся даты выезда, места назначения, и само по себе то, что половинку карты на руки не дают.

Владимир Мижуй, руководитель Transservis-N, нарвского предприятия, регулирующего очередь автотранспорта к границе, сказал Delfi, что в первый день перехода на новую систему заполнения карт, в понедельник, возникло торможение обычного ритма движения транспорта — время ожидания выросло, но уже во вторник скорость прохождения границы достигла нормальных показателей.

”Вероятно, потребовалось время, чтобы привыкнуть к работе с электронным заполнением”, — предполагает Мижуй.

Сегодня очередей на границе особенных нет. На пешеходном пункте в Ивангороде работают три окошка, то есть документы проверяют три пограничницы, но нужно учитывать, что электронно заполнить миграционную карту можно только в одном окне, а в двух других принимаю заполненные ”по-старинке” — вручную.