25.01.2018, 16:50

”Наша Нарва” выразит вотум недоверия председателю городского собрания Ефимову

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rus.delfi.ee
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Maipidustused Narvas
Maipidustused NarvasFoto: Ester Vaitmaa

Сегодня депутаты из оппозиционной фракции ”Наша Нарва” передадут Нарвскому городскому собранию заявление о выражении вотума недоверия Александру Ефимову, который на этой неделе был признан виновным в незаконном по­лу­чении компенсаций от Больничной кассы и приговорен к одному году и девяти ме­ся­цам ли­­шения свободы условно, сообщает оппозиция в пресс-релизе.

”Если бы у Александра Ефимова была бы хоть капля совести, то он бы покинул бы место председателя городского собрания сразу же сам. Мы понимаем, что этого не случится, поэтому считаем своим долгом выразить ему вотум недоверия”, — сказал депутат городского собрания от фракции ”Наша Нарва” Сергей Горлач. ”Мы считаем, что Александр Ефимов дискредитировал себя в глазах горожан и окончательно потерял доверие”.

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Горлач подчеркнул, что судебное решение еще не вступило в силу и что фракция ”Наша Нарва” уважает право Александра подать кассационную жалобу в Государственный суд. Однако, по словам Горлача, принятые судом решения дважды не в пользу Ефимова не позволяют ”Нашей Нарве” до­ве­рять ему как председателю городского собарния, кото­рый принимает решения, которые касаются в том числе и управления городским бюджетом.

”Это бросает тень не только на весь депутатский корпус, но и на целый город. Мы не хотим рисковать репутацией Нарвы, особенно сегодня, когда город всерьез готов побороться за звание ”Культурная столица Европы — 2024”. Наши жители не заслужили к себе такого неуважительного отношения”, — прокомментировал намерение оппозиции депутат Антс Кутти.

Голосование по вотуму недоверия состоится на следующей сессии городского собрания.

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