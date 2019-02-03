03.02.2019, 14:00

Нарвскую пенсионерку шокировал сегодняшний визит к ней домой Ратаса и Тоом. ”Как живется не спросили, только пригласили на выборы”

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST 25
Нарвскую пенсионерку шокировал сегодняшний визит к ней домой Ратаса и Тоом. ”Как живется не спросили, только пригласили на выборы”
Facebook / J.Ratas

Сегодня премьер-министр ЭР, председатель Центристской партии Юри Ратас и депутат Европарламента Яна Тоом, являющаяся лидером списка ЦП в Ида-Вирумаа, ходят по квартирам нарвитян, призывая приходить на выборы 3 марта и раздавая ручки с календариками. Пенсионерка Галина, проживающая на улице Кангеласте, сообщила Delfi, что была шокирована внезапным появлением на пороге высоких гостей и немного удивлена тем, что популярные политики ни о чем ее не спросили.

”Я готовилась к приходу дочки и внучки и решила открыть заранее первую дверь в квартиру, чтобы быстрее потом было открыть вторую, — рассказала Галина. — Только это сделала, как раздался громкий и настойчивый стук в дверь. Я испугалась, что, может быть, у соседей что-то случилось, или я, не дай бог, затопила живущих снизу — дочка с внучкой обычно звонят в звонок, а так никогда не стучат. Открыла дверь и была просто шокирована! Перед ней стоял Юрии Ратас, Яна Тоом и еще пара человек, которых я не знаю”.

Пенсионерка сообщает, что премьер-министр первым делом представился, спросив, узнает ли Галина его. Та сказала, что узнает. Затем Ратас и Тоом пригласили нарвитянку на выборы, вручив шариковую ручку и календарик, а затем пошли дальше.

- Не спрашивали, как пенсионерам в Нарве живется, какие есть ожидания от власти, какие пожелания?

- Нет, только пригласили на выборы и все. Потом слышала, как они соседям то же говорили.

- Не жалеете о том, что к вам в первый и, может быть, в последний раз в жизни пришли настолько высокопоставленные политики, а поговорить с ними о том, что вас волнует, не получилось?

- С другой стороны, это и неплохо… Я даже успела испугаться, что они зайдут в квартиру и увидят, какая у меня обстановка… Но вообще, поговорить, конечно, хотелось бы.

Уже немало лет назад, когда был жив супруг Галины, с которым они когда-то работали на Нарвских электростанциях, в квартире начался ремонт, который никак не может закончиться. У пенсионерки не хватает денег на его завершение.

Юри Ратас написал сегодня на своей странице в Facebook, что сегодняшний день проводит, встречаясь с жителями Ида-Вирумаа — на улицах, у магазинов, по их месту жительства.

”Начал в Нарве. К 14-ти прибуду в Силламяэ, в 16 — буду в Йыхви, в 17.30 — в Кохтла-Ярве, а завершу день в 19 — в Кивиыли”, — сообщил Ратас.

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