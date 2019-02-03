Нарвскую пенсионерку шокировал сегодняшний визит к ней домой Ратаса и Тоом. ”Как живется не спросили, только пригласили на выборы”

”Я готовилась к приходу дочки и внучки и решила открыть заранее первую дверь в квартиру, чтобы быстрее потом было открыть вторую, — рассказала Галина. — Только это сделала, как раздался громкий и настойчивый стук в дверь. Я испугалась, что, может быть, у соседей что-то случилось, или я, не дай бог, затопила живущих снизу — дочка с внучкой обычно звонят в звонок, а так никогда не стучат. Открыла дверь и была просто шокирована! Перед ней стоял Юрии Ратас, Яна Тоом и еще пара человек, которых я не знаю”.

Пенсионерка сообщает, что премьер-министр первым делом представился, спросив, узнает ли Галина его. Та сказала, что узнает. Затем Ратас и Тоом пригласили нарвитянку на выборы, вручив шариковую ручку и календарик, а затем пошли дальше.

- Не спрашивали, как пенсионерам в Нарве живется, какие есть ожидания от власти, какие пожелания?

- Нет, только пригласили на выборы и все. Потом слышала, как они соседям то же говорили.

- Не жалеете о том, что к вам в первый и, может быть, в последний раз в жизни пришли настолько высокопоставленные политики, а поговорить с ними о том, что вас волнует, не получилось?

- С другой стороны, это и неплохо… Я даже успела испугаться, что они зайдут в квартиру и увидят, какая у меня обстановка… Но вообще, поговорить, конечно, хотелось бы.