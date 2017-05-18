Нарвскому музею пропасть пока не дали, но ресторан закрыть вынуждают

Нарвское городское собрание решило поддержать Нарвский музей суммой 135 тысяч евро, направив их исключительно на выплаты окладов работникам, связанных с осуществлением уставной деятельности целевого учреждения "Нарвский музей".

На ресторан, на зарплаты его сотрудников (например, зарплата шеф-повара — более 2100 тысяч евро) депутаты решили денег не давать. Народные избранники отметили, что многие претензии музею не снимаются, но все-таки оставили для ЦУ в резервном фонде 65 тысяч евро.

По словам представителя коалиции Ларисы Олениной, музей все-таки учитывает некоторые замечания Нарвы, "прогресс есть". В частности она поставила в заслугу директору музея Андресу Тооде то, что отвечать на запросы города он начал по существу и досточно подробно.

Напомним, что в начале мая министр культуры ЭР Индрек Саар поставил Нарву перед жестким выбором: либо город выполняет свои обязательства по финансированию работы целевого учреждения "Нарвский музей", выделяет 200 тысяч евро, либо начинается процедура санации музея, то есть приостановлении его деятельности. Вопрос встал так остро, так как уже в июне целевому учреждению, основанному Нарвой и государством, нечем было бы платить зарплаты. Все-таки, определяя в рамках бюджета на этот год финансирование музея, депутаты "заморозили" половину суммы, которую должен был бы выделить город на 2017-й, то есть именно 200 тысяч, до выяснения вопроса об эффективности расходования средств целевым учреждением. Город до последнего времени отказывался предоставлять эту сумму музею, ссылаясь на многие проблемы в хозяйственной деятельности ЦУ, но самым раздражающим моментом стали убытки ресторана музея — 71 тысяча за прошлый год, которые были изъяты из средств, запланированных на основную деятельность. Нарвские власти ссылались в числе прочего на итоги произведенного министерством культуры аудита, указавшего на целый набор нарушений и заканчивавшегося однозначным выодом: "Использование средств государственного бюджета не является прозрачным". Отметим, что в то же время на первой странице аудита говорится, что в "существенной части музей расходует свой бюджет эффективно".

"На исследования и развитие тратится денег в 7 с лишним раз меньше, чем на продукты для ресторана, показал аудит. То есть больше тратится на то, что не приносит дохода, а меньше — на то, что доход приносит", — сказал на сессии председатель горсобрания Александр Ефимов, напомнивший, что за вычетом показателей ресторана музей приносит неплохой доход. По его мнению и мнению его единомышленников, музей должен заниматься своей целевой деятельностью, от ресторана как структурной единицы музея он должен отказаться и найти для его площадей арендатора, который будет оказывать эту услугу.

Оппозиционер Антс Кутти отметил, что решение взять кредит 120 тысяч евро для развития музейного ресторана было принято в том числе голосами мэра Нарвы Тармо Таммисте и председателя горсобрания Александра Ефимова, которые состояли в тот момент в совете ЦУ.