Нарвскому городскому собранию грозит роспуск из-за незнания законов?

”Следующее очередное заседание городского собрания должно состояться лишь в конце августа. То есть все это время Нарва будет без руководителя. Так быть не должно. Мы подали ходатайство о проведении внеочередной сессии горсобрания, на котором предлагаем выбрать нового председателя”, — сказала председатель фракции ”Наша Нарва” Катри Райк.

Фракция ”Наша Нарва” убеждена, что горсобрание, в том числе и из-за криминальной репутации своего предыдущего руководителя, теряет доверие горожан, и возврат доверия еще нужно заслужить.

”Городом нужно управлять так, чтобы жители им гордились”, — уверена Катри Райк. ”От нового главы горсобрания мы ждем открытой и конструктивной дискуссии насчет будущего нашей Нарвы. Мы видим, что люди недовольны городской больницей, что не хватает мест в домах попечения, что государство дает дополнительные средства, но они не используются разумно… Все эти вопросы необходимо решать в срочном порядке”, — добавила Райк.

В июле прошлого года Вируский уездный суд признал Ефимова виновным в незаконном получении компенсаций от Больничной кассы. 21 июня этого года Госсуд не принял кассацию адвокатов Ефимова, это значит, что для Александра Ефимова вступил в силу обвинительный приговор, и полномочия осужденного члена представительного собрания Нарвы были прекращены."

В комментарии для портала rus.err.ee заместитель председателя городского собрания Нарвы Елена Пахомова заявила, что не видит причин для созыва внеочередного заседания.

"…В июле горсобрание отдыхает. Для того, чтобы выбрать нового председателя, мы соберемся в августе — в рамках очередной, ранее запланированной сессии. Нельзя говорить, что городом сейчас никто не руководит. У председателя горсобрания есть два заместителя — Лариса Оленина и я. Мы свою работу делаем", — сказала в четверг, 5 июля, Елена Памохова корреспонденту портала rus.err.ee.

Тем временем оппозиционный депутат из фракции "Наша Нарва" Яна Кондрашова упрекнула Пахомову в незнании законов. По ее словам, согласно Закону об организации местного самоуправления выбрать нового председателя необходимо в течение 60 дней. "Таким образом, провести выборы 23 августа, в дату очередной сессии, было бы уже поздно", — сказала Кондрашова порталу rus.err.ee, добавив, что если собрание не справляется со своими обязанностями и не может выбрать председателя в установленный законом срок, то оно автоматически распускается.