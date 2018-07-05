05.07.2018, 13:01

Нарвскому городскому собранию грозит роспуск из-за незнания законов?

 (14)
правящие в городе центристы вновь игнорируют законные права оппозиции
rus.delfi.ee
EST 3
Aleksandr Jefimovi kohtuprotsess Narvas
Aleksandr Jefimovi kohtuprotsess NarvasFoto: Sergei Stepanov, NPA

Нарвское городское собрание в конце июня лишилась председателя, так как занимавший эту должность центрист Александр Ефимов был окончательно признан виновным в мошенничестве и лишен депутатского мандата, а следовательно и данного поста. В руководстве приграничным городом таким образом возник некий "вакуум власти", который при реализации "черного сценария" может окончиться роспуском депутатского корпсуа. Причем по вине представителей властного большинства, которые в силу недостаточного знания законов не изъявляют желания созывать внеочередное заседания выборного органа.

В редакцию Delfi поступило обращение оппозиционной фракции "Наша Нарва" в городском собрании, которое мы приводим полностью.

"Оппозиционная фракция ”Наша Нарва” предлагает провести внеочередную сессию Нарвского городского собрания, чтобы выбрать нового председателя. Предыдущий глава горсобрания Александр Ефимов сложил свои полномочия, так как был окончательно признан виновным в мошенничестве.

”Следующее очередное заседание городского собрания должно состояться лишь в конце августа. То есть все это время Нарва будет без руководителя. Так быть не должно. Мы подали ходатайство о проведении внеочередной сессии горсобрания, на котором предлагаем выбрать нового председателя”, — сказала председатель фракции ”Наша Нарва” Катри Райк.
Фракция ”Наша Нарва” убеждена, что горсобрание, в том числе и из-за криминальной репутации своего предыдущего руководителя, теряет доверие горожан, и возврат доверия еще нужно заслужить.

”Городом нужно управлять так, чтобы жители им гордились”, — уверена Катри Райк. ”От нового главы горсобрания мы ждем открытой и конструктивной дискуссии насчет будущего нашей Нарвы. Мы видим, что люди недовольны городской больницей, что не хватает мест в домах попечения, что государство дает дополнительные средства, но они не используются разумно… Все эти вопросы необходимо решать в срочном порядке”, — добавила Райк.

В июле прошлого года Вируский уездный суд признал Ефимова виновным в незаконном получении компенсаций от Больничной кассы. 21 июня этого года Госсуд не принял кассацию адвокатов Ефимова, это значит, что для Александра Ефимова вступил в силу обвинительный приговор, и полномочия осужденного члена представительного собрания Нарвы были прекращены."

ТОП

В комментарии для портала rus.err.ee заместитель председателя городского собрания Нарвы Елена Пахомова заявила, что не видит причин для созыва внеочередного заседания.
"…В июле горсобрание отдыхает. Для того, чтобы выбрать нового председателя, мы соберемся в августе — в рамках очередной, ранее запланированной сессии. Нельзя говорить, что городом сейчас никто не руководит. У председателя горсобрания есть два заместителя — Лариса Оленина и я. Мы свою работу делаем", — сказала в четверг, 5 июля, Елена Памохова корреспонденту портала rus.err.ee.

Тем временем оппозиционный депутат из фракции "Наша Нарва" Яна Кондрашова упрекнула Пахомову в незнании законов. По ее словам, согласно Закону об организации местного самоуправления выбрать нового председателя необходимо в течение 60 дней. "Таким образом, провести выборы 23 августа, в дату очередной сессии, было бы уже поздно", — сказала Кондрашова порталу rus.err.ee, добавив, что если собрание не справляется со своими обязанностями и не может выбрать председателя в установленный законом срок, то оно автоматически распускается.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Тоом — Сестеру: выборы близятся, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала

05.07.2018
”Близятся выборы, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала. Однако — last, but not least — в демократическом государстве призыв к ассимиляции должен быть исключен”, — прокомментировала член Европарламента Яна Тоом опубликованное на Eesti Päevaleht и Delfi предложение председателя экономической комиссии Рийгикогу Свена Сестера о ликвидации в Эстонии русскоязычного образования.
Подробнее

Портал rus.delfi.ee возвращает большой хоккей в Таллинн: две игры клуба ”Jokerit” в КХЛ пройдут в октябре в холле Тондираба!

05.07.2018
Финский хоккейный клуб ”Jokerit” проведет в конце октября 2018-го года две домашние игры в Континентальной хоккейной лиге в Таллинне. Матчи состоятся в рамках празднования клубом 51-й годовщины своего основания. Для финских фанатов ”красно-желтых” это станет незабываемым путешествием! Партнером по организации и проведению матчей в Эстонии является концерн Ekspress Meedia.
Подробнее


Нарвскому городскому собранию грозит роспуск из-за незнания законов?

05.07.2018
Нарвское городское собрание в конце июня лишилась председателя, так как занимавший эту должность центрист Александр Ефимов был окончательно признан виновным в мошенничестве и лишен депутатского мандата, а следовательно и данного поста. В руководстве приграничным городом таким образом возник некий "вакуум власти", который при реализации "черного сценария" может окончиться роспуском депутатского корпсуа. Причем по вине представителей властного большинства, которые в силу недостаточного знания законов не изъявляют желания созывать внеочередное заседания выборного органа.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Границу Ленобласти с Эстонией продолжат благоустраивать

05.07.2018
Совместные проекты и перспективы развития экономических и гуманитарных связей обсудили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Генеральный консул Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм, сообщает www.lenobl.ru.
Подробнее

В свете роста цен на электроэнергию: что делать потребителю — менять пакет или нет?

05.07.2018
В этом году биржевая стоимость электричества существенно выросла. Кроме того, согласно прогнозам, к зиме цены вырастут еще на треть. Как поступить в данной ситуации потребителю? Есть ли смысл менять биржевой пакет и фиксировать цену на какой-нибудь более длительный промежуток времени?
Подробнее

-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €
-10% Meeste käekell Swiss Military Hanowa 06-4224.04.003
442,80 €
398,52 €



Свен Сестер предлагает положить конец русскоязычному образованию: сады и школы должны быть на 100% эстоноязычными

05.07.2018
Член партии Отечество и председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер в своем мнении в Eesti Päevaleht порассуждал на тему интеграции и предложил выход из сложившейся ситуации: полностью эстоноязычное образование начиная с детского сада.
Подробнее