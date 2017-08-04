Нарвское горсобрание решит, стоит ли за 50 тысяч евро сохранять историческую мостовую

10 августа члены Нарвского горсобрания рассмотрят вопрос увеличения софинансирования проекта ”Развитие автобусного и железнодорожного вокзала города Нарвы”” на 50 тысяч евро, до 307 тысяч евро, что позволило бы частично сохранить обнаруженную в ходе работ историческую булыжную мостовую.

Булыжная мостовая открылась взору строителей и горожан на площадке, которая долгие годы служила местом отправления-прибытия междугородных и международных автобусов в Нарву, а также на подъезде к двум вокзалам, железнодорожному и автобусному, объединяющихся сейчас в один, со стороны пешеходного моста через железную дорогу.

”По мнению старшего инспектора охраны памятников старины Нарвской Городской управы, булыжная мостовая, обнажившаяся при реконструкции привокзальной территории на улице Vaksali и площади Jaama имеет достаточно высокую историческую ценность. Речь идет о ценном пласте истории строительства города и с учетом того, что в городском пространстве Нарвы историческая булыжная мостовая экспонировалась крайне редко, то настоятельно рекомендуется хотя бы частично использовать эти камни в покрытии привокзальной территории с целью экспонировать историю. Количество обнажившихся камней достаточно, чтобы визуальный эффект был значительным и заметным”, — говорится в проекте решения горсобрания.

Сохранить мостовую в полном объеме не позволяет необходимость соблюдения современных требований и нормативов в дорожном строительстве, интересы пешеходов, имеющих трудности с передвижением, указывали раньше нарвские власти.