25.10.2018, 17:30

Нарвское горсобрание проголосовало за создание муниципальной газеты, которая будет называться ”Нарва”

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дополнено в 18:00
Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Нарвское горсобрание проголосовало за создание муниципальной газеты, которая будет называться ”Нарва”
Roman Vikulov, Delfi

Большинство в Нарвском горсобрании, как и ожидалось, проголосовало за создание целевого учреждения ”Нарвская городская газета”, которое займется выпуском муниципального издания. В то же время Нарва откажется от сотрудничества с газетой ”Город”, которой до сих пор платили из бюджета за публикацию информации. Говорят, что новая газета будет называться ”Нарва”, как с 90-х годов издающаяся в городе газета, а та, соответственно, закроется по не связанным с созданием муниципального издания причинам.

За создание ЦУ проголосовало правящее большинство, а оппозиция в полном составе была потив.

На издание газеты в два последних месяца года, а она начнет выпускаться уже в ноябре, выделено 30 тысяч евро.

Как говорит председатель фракции ”Нарва — наш дом” Алексей Воронов, штат газеты уже укомплектован, а членов совета ЦУ выберут на следующей неделе. Предполагается, что одно из трех мест в совете займет представитель оппозиционной фракции ”Наша Нарва”.

В кулуарах говорили о том, что новое муниципальное издание будет носить имя действующей с 90-х годов газеты”Нарва”, а та, в свою очередь, закроется. Разговоры о том, что это произойдет в ближайшее время, ходят уже неделю, но официального подтверждения этому пока нет. Говорят, что закрытие газеты ”Нарва” не связано с учреждением городского издания.

Как мы сообщали ранее, существующие в Нарве издания восприняли вторжение муниципалитета на городской газетный рынок как недружественный, социально безответственный шаг. Их издатели предполагают, что городская газета отберет у них часть рекламы (а статус целевого учреждения позволяет по сути муниципальной структуре заниматься коммерческой деятельностью), поставив кого-то из них в очень сложное положение, так как доходы от рекламы являются для всех прочих первостепенно важными.

Издатель "Нарвской газеты" и "Виру Проспекта" Татьяна Завьялова считает, что муниципальная газета может целенаправленно начать выживать конкурентов с рынка, продавая рекламные площади по демпинговым ценам, так как может себе это позволить, опираясь на бюджетную поддержку.

Издатель газеты "Город" Наталья Фишер сделала печальный прогноз, предположив, что городская газета таким образом может лишить работы десяток, а то и больше, нарвитян, приведя к какие-то из существующих газет.

Также, по мнению руководства уже существующих газет, муниципальное издание будет слишком дорогим для города удовольствием, расходы на которое могут достигнуть 250 тысячи евро в год и более.

В то же время Алексей Воронов уверен в том, что городская газета будет если не самоокупаемой, то близкой к самоокупаемости.

Вероятно, в ближайшее время она действительно продемонстрирует неплохие финансовые показатели — предвыборные периоды, сопряженные с большим количеством рекламы кандидатов, всегда были для СМИ хорошим временем. Выборы в Рийгикогу не за горами и политики, партии уже активно рекламируют себя.

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