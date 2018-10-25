Нарвское горсобрание проголосовало за создание муниципальной газеты, которая будет называться ”Нарва”

За создание ЦУ проголосовало правящее большинство, а оппозиция в полном составе была потив.

На издание газеты в два последних месяца года, а она начнет выпускаться уже в ноябре, выделено 30 тысяч евро.

Как говорит председатель фракции ”Нарва — наш дом” Алексей Воронов, штат газеты уже укомплектован, а членов совета ЦУ выберут на следующей неделе. Предполагается, что одно из трех мест в совете займет представитель оппозиционной фракции ”Наша Нарва”.

В кулуарах говорили о том, что новое муниципальное издание будет носить имя действующей с 90-х годов газеты”Нарва”, а та, в свою очередь, закроется. Разговоры о том, что это произойдет в ближайшее время, ходят уже неделю, но официального подтверждения этому пока нет. Говорят, что закрытие газеты ”Нарва” не связано с учреждением городского издания.

Как мы сообщали ранее, существующие в Нарве издания восприняли вторжение муниципалитета на городской газетный рынок как недружественный, социально безответственный шаг. Их издатели предполагают, что городская газета отберет у них часть рекламы (а статус целевого учреждения позволяет по сути муниципальной структуре заниматься коммерческой деятельностью), поставив кого-то из них в очень сложное положение, так как доходы от рекламы являются для всех прочих первостепенно важными.