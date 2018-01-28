Нарвское бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования переезжает на новое место

Нарвское бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования закрыто с 31 января по 2 февраля по причине переезда. В эти дни приёма клиентов не будет, а с понедельника, 5 февраля, Нарвское бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования будет работать по новому адресу — Графова, 21.

Часы работы бюро обслуживания клиентов на новом месте не изменятся: ПН 8.30–18.00, ВТ-ЧТ 8.30–16.30, ПТ 8.30–13.00. При возникновении вопросов информацию можно получить по инфотелефону Департамента социального страхования 6121360 или по эл. почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee.