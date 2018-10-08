08.10.2018, 18:13

Нарвским КТ указали на двери. ”Почему нас все время запугивают и не дают нам спокойно жить?”

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Нарвским КТ указали на двери. ”Почему нас все время запугивают и не дают нам спокойно жить?”
Фото: Наталья Соболева, Нарвская Газета

Казалось бы, кому может помешать обычная дверь в обычном подъезде обычного многоквартирного дома? Оказывается, может. И не помешать, а оказаться несоответствующей требованиям, хоть стояла себе спокойно до этого 3 или 4 десятка лет, пишет ”Нарвская газета”.

В общем, в нашей редакции, как это частенько водится, прозвенел звонок. Возмущенный мужской голос на том конце провода сообщил:

”Это редакция? В нашем 9-этажном доме с подачи председателя квартирного товарищества начали снимать тамбурные двери (ими часть квартир одной лестничной клетки отделяется от общего пространства — прим. ”НГ”).

Когда-то люди скидывались на приобретение и установку этих дверей. Причем так делали не только в Нарве, но и во всей Эстонии. Эта дверь служила дополнительной защитой от воров, появлялось место для хранения велосипедов и колясок, пристроить которые в небольших (а у кого из нас они большие!) квартирах было довольно трудно.

Но теперь настали странные времена: на собрании квартирных собственников все время узнаем о каких-то новшествах, каких-то требованиях. Теперь добрались и до наших тамбурных дверей. Якобы, их ликвидации требует Пожарный департамент. Разберитесь, пожалуйста! Правда ли, что их необходимо убирать, или это ”отсебятина” нашего председателя! Почему нас все время запугивают и не дают нам спокойно жить?”

Редакция попыталась разобраться в этом вопросе, связавшись с председателем правления КТ того самого дома, где проживает звонивший. Учитывая пожелание самого читателя, обратившегося в газету, остаться анонимным, а также просьбу председателя не называть адрес дома, пытаемся разобраться в сути самой проблемы, представляющей, на наш взгляд, большой общественный интерес.

”В нашем тамбуре только швабра и картины”

Для начала выслушаем мнения и других жителей этого дома о предложении руководства КТ снести тамбурные двери.

Один из проживающих как раз за тамбурной дверью согласен с тем, что нельзя захламлять этот тамбур ненужными вещами.

”Но в нашем, например, ничего и не стоит, — говорит он, — только швабра висит, чтобы прибираться. Я там сделал ремонт, картинки повесил, теперь все чистенько, красиво. Согласен и с тем, что изнутри тамбурная дверь должна открываться без ключа, чтобы в случае необходимости можно было покинуть помещение.

У себя мы замок уже поменяли. Это справедливые требования, но вот сносить сами двери — это уже перебор! Хотя некоторые жильцы уже начали их снос.

Мы же, наведя справки в Пожарно-спасательном департаменте и выяснив, что там на 1,5 года отложили этот вопрос, тоже взяли тайм-аут на принятие решения и свою дверь сносить пока не намерены”.

Еще один жилец дома, много лет проработавший пожарным и первым снявший свою дверь, считает требования департамента абсолютно обоснованными.

”Если случится пожар, — рассуждает мужчина, — вся эта утварь в тамбурах будет вспыхивать как спички, а двери, пороги, велосипеды и прочее их содержимое станет серьёзным препятствием на пути эвакуации. Это может стоить чьей-то жизни, так почему же мы учимся всегда только на трагедиях? Ведь ничего сверхъестественного от нас не требуют, а всего лишь заботятся о нашей безопасности”.

И с этим трудно не согласиться. Ведь в наших домах почти в каждой квартире есть лоджия и подвал, почему туда не убрать какие-то вещи, вместо того, что захламлять места общего пользования? Как правило, в каждом тамбуре есть недовольный сосед, который обо всё это вынужден спотыкаться каждый день.

Узаконить или снести?

Председатель квартирного товарищества рассказала журналисту, что еще в начале этого года в девяти­этажке, где она возглавляет правление, прошел рейд по проверке эвакуационных выходов и соответствия дверей требованиям противопожарной безопасности.

В полученном предписании значился срок устранения недостатков, в том числе и по тамбурам, — до 1 августа. Прояснить ситуацию председатели нарвских КТ, где также прошли проверки, пытались на встрече с представителями Пожарного департамента, где последние разъясняли свои требования.

Двери в подъезд и тамбурные двери, говорили чиновники, должны обладать специальной маркировкой, удостоверяющей их пожаропрочность.

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За этими дверями ничего не должно находиться — абсолютно никаких холодильников, шкафов, тумбочек или иной хозяйственной утвари. Не должно быть даже порога, о который может споткнуться убегающий от задымления человек. По этой же самой причине, говорили председателям, у квартирных дверей не должно быть затрудняющих эвакуацию ковриков.

Но одного наличия удерживающих пожар какое-то время сертифицированных дверей недостаточно, пояснили на той встрече председателям. Необходимо иметь проект на эту дверь, зарегистрированный в органах местной власти.

На вопрос председателей, что же делать тем жителям, у которых много лет стоят тамбурные двери, пояснили, что есть два пути действий: вовсе снять эти двери или узаконить их в местном самоуправлении, для чего предварительно нужно заказать строительный проект на каждую такую дверь в отдельности, а в случае общей двери на несколько квартир нужно еще и заручиться согласием каждого из собственников.

Однако, как позже выяснили председатели, сделать это не так-то просто по банальной причине: сверхзанятости проектировщиков, просвета в делах которых заказчикам приходится ждать иногда месяцами.

Поскольку время действия предписания подходило к концу, поясняет наша собеседница, некоторые жители, не желая связываться с проверяющими, просто поснимали свои тамбурные двери вместе с порогами.

Другие, выяснив в Пожарном департаменте, что на узаконивание таких дверей дается полтора года, не спешат их ликвидировать, но наводят порядок, освобождая тамбуры от лишнего хлама, меняя замки.

От придверных ковриков многие просто решили отказаться: это проще, чем выяснять, за какие коврики не последует очередного предписания.

А в столице все спокойно…

Непосредственно в доме, куда наведалась наш корреспондент и где пообщалась сразу с двумя председателями (этого и соседнего КТ), люди недоумевают: а почему в Таллинне никто не требует ликвидировать тамбуры? Или там они все узаконены? В это как-то не верится.

Председателей возмущает, что собственники квартир считают их какими-то монстрами, придумывающими что-то от себя. Так, один из жильцов, взявший на общем собрании слово после того, как председатель обрисовала ситуацию, сказал, что он часто бывает в Таллинне, звонил туда, интересовался и ему ответили, что о таких новшествах слыхом не слыхивали. Собрание было настроено против председателя и затребовало основания для выдвигаемых требований.

- Тем не менее в отношении Таллинна, — говорит эта председатель, — он был прав. У наших родных, проживающих в столице, тамбур используется как дополнительное помещение, там стоят шкафы, холодильники, велосипеды. И никто ничего не требует. А здесь цветочные горшки и коврики требуют убирать. И все это сразу попадает в предписание. Разве это справедливо? Растеряны жильцы квартирного товарищества и от того, что в доме в ближайшее время запланирован ремонт подъездов.

Представляете, говорят, как он пострадает, если остальные тамбурные двери придется снимать уже после его завершения? В остальном это вполне успешный дом с требуемыми дымовыми датчиками во всех подвалах и на лестничных клетках, с домофонами, с видеоохраной. Иными словами, люди там живут вполне себе законопослушные.

Рейды для ”галочки”?

Опять же перспектива не выполнить к сроку предписание вносит раздор в отношения между членами КТ. Ведь отделенная тамбурами территория дома не является идеальной долей построивших этот тамбур жильцов, значит, в случае наложения штрафа его должны солидарно платить и те собственники, которые никакого тамбура не возводили. Некоторое облегчение в страсти вокруг тамбурных дверей внесло известие о том, что действие своих предписаний пожарники приостановили. Чтобы, якобы, дать полтора года на обдумывание того, снимать или оставлять тамбур.

В случае принятия второго решения этого времени должно хватить на обращение к проектировщикам и установку соответствующих проекту дверей. Тут возникает интересный нюанс.

А что из этого (двери и проект) первично и что вторично? На этот вопрос, заданный одним из председателей в ходе рейда, был ответ, что проект относится к архитектуре, а пожарным нужна только противопожарная дверь. То есть наличие проекта пусть спрашивают архитекторы, это, мол, их вотчина.

Однако, вспоминают женщины, на встрече с председателями в Нарве спасатели настаивали на том, что проект должен быть узаконен, говорили, что это совместное требование стройнадзора и пожарников.

Как бы там ни было оба председателя сегодня склонны считать, что прошедшие в их домах рейды были, к сожалению, формальностью: — Только шум навели, всех взбаламутили. Такое ощущение, что просто для галочки рейды провели. До сих пор никто не проверил наши замки-бабочки, что мы поставили во исполнение предписания…

Раскошеливаться на противопожарную дверь со временем придется каждому собственнику

Когда-то тамбурные двери ставили по разным причинам. Одни так утепляются, другие спасаются от шума, третьи — от посторонних запахов. Но важно другое: появление новых требований к тамбурным и подъездным дверям — это лишь прелюдия к другой кампании довольно близкого уже будущего.

- У нас проект дома, — говорит наша собеседница, — был сделан в 2010 году и там уже были заложены противопожарые двери в квартирах. И когда в наш дом приходили пожарники, они просили предупредить людей о том, что года через 4 или лет через 5 требование наличия противопожарной двери будет применяться и к частному лицу. Это значит, что всем нам нужно будет входную дверь своей квартиры менять на сертифицированную противопожарную. Поэтому люди, желающие ставить новую входную дверь в квартиру, должны знать об этом уже сегодня, чтобы не выбрасывать на ветер свои деньги.

- А мне пожарники сказали, — добавляет второй председатель, — что лет через пять нужна будет противопожарная сигнализация с общим пультом для всего дома и оповещением на каждом этаже. А это немалые деньги. Мы не успеваем лифты-подвалы-крыши ремонтировать. А теперь новые кампании!

Проверявшие дом между собой говорили, что на приведение в порядок школ, детских садов, муниципальных учреждений потребовалось лет 10.

Но за это ведь платило государство, а теперь все расходы должны нести сами жители. Это просто безобразие! Нашли самый богатый регион! Если такие требования выдвигают, то надо и какие-то программы на уровне государства организовывать, чтобы помогать квартирным товариществам эти требования исполнять, продумать меры поддержки.

В заключение

Возможно, правы правления КТ, побуждающие своих жильцов просто ликвидировать тамбурные двери? Ведь когда была острая необходимость в их установке? Когда не было видеоохраны, когда активно промышляли квартирные воры, когда входные двери в дома не запирались и пройти в подъезд мог кто угодно.

А сейчас положение изменилось: и домофоны, и видеоохрана, у некоторых даже — квартирная сигнализация. Совершить кражу в жилом доме теперь гораздо сложнее.

Поэтому может быть столь острой необходимости в тамбурных дверях уже и нет? Ведь на нет, как говорится, и (у проверяющих) суда нет…

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