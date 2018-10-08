Нарвским КТ указали на двери. ”Почему нас все время запугивают и не дают нам спокойно жить?”

Для начала выслушаем мнения и других жителей этого дома о предложении руководства КТ снести тамбурные двери.

Один из проживающих как раз за тамбурной дверью согласен с тем, что нельзя захламлять этот тамбур ненужными вещами.

”Но в нашем, например, ничего и не стоит, — говорит он, — только швабра висит, чтобы прибираться. Я там сделал ремонт, картинки повесил, теперь все чистенько, красиво. Согласен и с тем, что изнутри тамбурная дверь должна открываться без ключа, чтобы в случае необходимости можно было покинуть помещение.

У себя мы замок уже поменяли. Это справедливые требования, но вот сносить сами двери — это уже перебор! Хотя некоторые жильцы уже начали их снос.

Мы же, наведя справки в Пожарно-спасательном департаменте и выяснив, что там на 1,5 года отложили этот вопрос, тоже взяли тайм-аут на принятие решения и свою дверь сносить пока не намерены”.

Еще один жилец дома, много лет проработавший пожарным и первым снявший свою дверь, считает требования департамента абсолютно обоснованными.

”Если случится пожар, — рассуждает мужчина, — вся эта утварь в тамбурах будет вспыхивать как спички, а двери, пороги, велосипеды и прочее их содержимое станет серьёзным препятствием на пути эвакуации. Это может стоить чьей-то жизни, так почему же мы учимся всегда только на трагедиях? Ведь ничего сверхъестественного от нас не требуют, а всего лишь заботятся о нашей безопасности”.

И с этим трудно не согласиться. Ведь в наших домах почти в каждой квартире есть лоджия и подвал, почему туда не убрать какие-то вещи, вместо того, что захламлять места общего пользования? Как правило, в каждом тамбуре есть недовольный сосед, который обо всё это вынужден спотыкаться каждый день.

Узаконить или снести?

Председатель квартирного товарищества рассказала журналисту, что еще в начале этого года в девяти­этажке, где она возглавляет правление, прошел рейд по проверке эвакуационных выходов и соответствия дверей требованиям противопожарной безопасности.

В полученном предписании значился срок устранения недостатков, в том числе и по тамбурам, — до 1 августа. Прояснить ситуацию председатели нарвских КТ, где также прошли проверки, пытались на встрече с представителями Пожарного департамента, где последние разъясняли свои требования.

Двери в подъезд и тамбурные двери, говорили чиновники, должны обладать специальной маркировкой, удостоверяющей их пожаропрочность.

За этими дверями ничего не должно находиться — абсолютно никаких холодильников, шкафов, тумбочек или иной хозяйственной утвари. Не должно быть даже порога, о который может споткнуться убегающий от задымления человек. По этой же самой причине, говорили председателям, у квартирных дверей не должно быть затрудняющих эвакуацию ковриков.

Но одного наличия удерживающих пожар какое-то время сертифицированных дверей недостаточно, пояснили на той встрече председателям. Необходимо иметь проект на эту дверь, зарегистрированный в органах местной власти.

На вопрос председателей, что же делать тем жителям, у которых много лет стоят тамбурные двери, пояснили, что есть два пути действий: вовсе снять эти двери или узаконить их в местном самоуправлении, для чего предварительно нужно заказать строительный проект на каждую такую дверь в отдельности, а в случае общей двери на несколько квартир нужно еще и заручиться согласием каждого из собственников.

Однако, как позже выяснили председатели, сделать это не так-то просто по банальной причине: сверхзанятости проектировщиков, просвета в делах которых заказчикам приходится ждать иногда месяцами.

Поскольку время действия предписания подходило к концу, поясняет наша собеседница, некоторые жители, не желая связываться с проверяющими, просто поснимали свои тамбурные двери вместе с порогами.

Другие, выяснив в Пожарном департаменте, что на узаконивание таких дверей дается полтора года, не спешат их ликвидировать, но наводят порядок, освобождая тамбуры от лишнего хлама, меняя замки.

От придверных ковриков многие просто решили отказаться: это проще, чем выяснять, за какие коврики не последует очередного предписания.

А в столице все спокойно…

Непосредственно в доме, куда наведалась наш корреспондент и где пообщалась сразу с двумя председателями (этого и соседнего КТ), люди недоумевают: а почему в Таллинне никто не требует ликвидировать тамбуры? Или там они все узаконены? В это как-то не верится.

Председателей возмущает, что собственники квартир считают их какими-то монстрами, придумывающими что-то от себя. Так, один из жильцов, взявший на общем собрании слово после того, как председатель обрисовала ситуацию, сказал, что он часто бывает в Таллинне, звонил туда, интересовался и ему ответили, что о таких новшествах слыхом не слыхивали. Собрание было настроено против председателя и затребовало основания для выдвигаемых требований.