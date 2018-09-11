11.09.2018, 09:50

Нарвский юрист — министру МВД: паспорт гражданина ЭР — это не билет на автобус

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комментарий Андреса Анвельта
Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Нарвский юрист — министру МВД: паспорт гражданина ЭР — это не билет на автобус
Александр Гамазин и Андрес АнвельтEkspress Meedia

Нарвский юрист Александр Гамазин обратился к министру внутренних дел ЭР Андресу Анвельту с просьбой дать распоряжение ”о прекращении применяющейся специалистами миграционного бюро PPA антиконституционной практики по аннулированию гражданства Эстонии у тех лиц, которые имеют его с момента своего рождения — как прямые потомки тех эстонцев, кто в далеком и тревожном 1920 году вступили на чужбине в гражданство молодой Эстонской республики”. Министр заверяет, что в упоминающемся Гамазиным случае человек лишился гражданства по законной причине, но юрист категорически с этим не согласен.

”В последние несколько месяцев в практике выдачи паспортов Эстонии обнаружилась серьезная правовая аномалия, — обратился к министру МВД Александр Гамазин. — Чиновники миграционного бюро Департамента полиции и погранохраны, опираясь на одно из судебных решений Государственного суда, стали отказывать в выдаче паспортов гражданина Эстонии тем лицам, чьи предки получили гражданство в Петрограде в порядке оптации (оптация — в международном и конституционном праве выбор гражданства лицами, имеющими двойное гражданство, либо проживающими на территории, изменившей государственную принадлежность, — прим. авт.) на основании Тартуского мирного договора”.

Юрист поделился с Андресом Анвельтом своим убеждением в том, что выдача паспорта гражданина Эстонии — это не выдача проездного билета пассажиру автобуса, и, если с окончанием срока действия автобусного билета заканчиваются права и обязанности пассажира, то при окончании срока действия паспорта статус гражданина Эстонской республики прекратиться не может.

Александр Гамазин в частности защищает интересы своего клиента Артемия Альтмана, которому чиновники Департамента полиции и погранохраны отказали в выдаче паспорта гражданина Эстонии, по сути лишили гражданства.

”Артемий Альтман в марте 2013 года был признан эстонским государством гражданином Эстонии, и в период с 2013 года по март 2018 года имел все права и обязанности гражданина Эстонской Республики. Следовательно, отказ в выдаче очередного ”синего” паспорта — это, по существу, юридический факт прекращения гражданства Эстонии”, — обращает внимание Гамазин.

При этом он подчеркивает, что законодательство, и в первую очередь Основной закон, запрещает лишать гражданства Эстонии, приобретенного по рождению. Артемий Альтман с момента рождения в ноябре 1983 года приобрел гражданство Эстонии, поскольку его отец Эрнст Альман, 1936 года рождения, является гражданином Эстонии по рождению (в 2012 году ему был выдан паспорт эстонского гражданина).

”И хотя, по мнению специалистов PPA, Эрнсту Альтману этот паспорт тоже был ”выдан ошибочно”, но в настоящее время данный паспорт не признан недействительным; Эрнст Альтман по-прежнему является гражданином Эстонии и даже находится на территории Эстонской республики без визы! Таким образом, некие чиновники процессуальной группы миграционного бюро без всяких административных или судебных процедур, путем выражения своего ”мнения” нарушают принципиальное положение Основного закона о недопустимости лишения (прекращения) гражданства Эстонии, приобретенного по рождению”, — указывает нарвский юрист.

Альтман — не единственный человек, столкнувшийся с подобно проблемой. По словам Гамазина их десятки, и некоторые обращаются и к нему за юридической консультацией.

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”Таким произволом чиновники департамента открывают своего рода ящик Пандоры, — предупреждает Гамазин. Например, недавно PPA отказал нарвитянке Светлане Моораст, 1961 г.р., в получении паспорта гражданки Эстонии на том же основании, на каком было отказано как и в выдаче нового паспорта Артемию Альтману: нет сведений, что дед Светланы Моораст, получив в 1920 году гражданство Эстонии (свидетельство выдано Представительством Эстонской республики в Петрограде), вернулся в Эстонию. Но одновременно брат Светланы Моораст — Юрий Моораст имеет гражданство Эстонии, поскольку он оформил его до ”новой доктрины” (толкования) IV-го артикля Тартуского мирного договора. Более того, Любовь, выйдя замуж за Юрия Моораста, стала гражданской Эстонии! Следуя логике ”специалистов” процессуальной группы миграционного бюро PPA, при следующем обновлении Юрием Моорастом своего ”синего” паспорта ему его не дадут… А позднее — не дадут его и Любови Моораст? ”Срок действия вашего синего билета гражданина Эстонии закончился; пожалуйста, освободите наш вагон”. Такая вот логика”.

Гамазин подчеркивает, что чиновники (и что всего печальнее — очевидно и Государственный суд) по-новому толкуют положения Тартуского мирного договора.

”Этот мирный договор был, бесспорно, выдающимся и основополагающим для Эстонской республики политическим и правовым актом. Он и сейчас имеет важное, конституционное значение. Но норма, регулирующая порядок и условия оптации жителей Эстонии и России, а также процедура вступления в гражданство в порядке оптации, имели разовое, временное значение — только на период этой оптации. Давно не существует ни в России, ни в Эстонии органов по даче согласия на оптацию. Естественно более 90 лет назад прекратила свою деятельность совместная (двухсторонняя) комиссия по рассмотрению сомнительных ситуаций, связанных с оптацией. Следовательно, нельзя сейчас, спустя 98 лет, расследовать, переселялся ли дед Артемия Альтмана или дед Светланы Моораст, получившие гражданство Эстонии в порядке оптации, из Петрограда на территорию Эстонской республики. И даже если не переселялись, то на каком основании сейчас, в 2018 году, можно считать, что эти лица утратили эстонское гражданство? И когда именно?”, — задается вопросами нарвский юрист.

Александр Гамазин обратился в своем письме к Андресу Анвельту с конкретным предложением.

”Прошу Вас, в пределах вашей компетенции руководителя крупнейшего ведомства Эстонской республики, издать распоряжение о прекращении антиконституционной практики ”специалистов” миграционного бюро PPA по аннулированию гражданства Эстонии у тех лиц, которые имеют его с момента своего рождения как прямые потомки тех эстонцев, кто в далеком и тревожном 1920 году вступили на чужбине в гражданство молодой Эстонской республики”, — пишет Александр Гамазин, сам получивший гражданство ЭР в 1993 году за особые заслуги в общественной деятельности.

Комментарий министра: ”Он должен был отказаться от гражданства другой страны”

Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт прокомментировал для Delfi ситуацию, обращение к нему Александра Гамазина.

”Человек, которого эта жалоба касается, мог продлить Эстонский паспорт и остаться гражданином. Это несмотря на то, что он получил гражданство по рождению, опираясь на ошибочное основание, как выяснилось впоследствии. А именно — ничто не подтверждает того, что, его предки перехали жить в Эстонию в течение года после оптации, что являлось условием получения гражданства ЭР. Несмотря на это, как уже было сказано, человек мог остаться гражданином”, — заверяет министр.

По его словам, Альтман, получив эстонский паспорт, взял гражданство и России, что и стало основанием для отказа ему в гражданстве ЭР.

”Получение гражданства Эстонии исключает наличие гражданства другого государства. А данный человек приобрел после получения первичного эстонского паспорта гражданство Российской Федерации. Ему объяснили, что он должен отказаться от гражданства другой страны, так как закон Эстонии не допускает наличия двойного гражданства, но человек не пожелал это сделать. Поэтому и не было возможно выдать ему повторно паспорт Эстонии”, — объясняет Андрес Анвельт.

Такие объяснения Александра Гамазина категорически не устраивают, и он намерен добиваться защиты интересов своего клиента в суде — исковое заявление уже подано.

Гамазин подчеркивает, что Альтман получил гражданство по рождению, а законодательство исключает возможность лишения гражданства такого человека.

”Он же стал гражданином Эстонии в 2013 году. Если бы тогда встал вопрос, что для получения гражданства ЭР он должен был бы отказаться от гражданства другой страны, это была бы другая ситуация, но прошло уже пять лет”, — обращает внимание Гамазин.

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