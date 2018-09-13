13.09.2018, 12:35

Нарвский вокзал в этом году все-таки не откроется — навес начнут строить только весной


rus.delfi.ee
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Нарвский вокзал в этом году все-таки не откроется — навес начнут строить только весной
Foto: Sofja Boborenko, Viru Prospekt

Реконструкция здания Нарвского железнодорожного вокзала идет, благоустройство территории перед ним завершено, а вот возведение навеса для междугородних автобусов откладывается до следующего года.

Информация об очередном переносе остановки междугородних и международных автобусов в районе реконструируемого нарвского вокзала вызвала недоумение у многих пассажиров: как так, ведь обещали, что железнодорожно-автобусный терминал должен быть готов уже осенью этого года. Однако, как говорится, жизнь внесла свои коррективы, рассказывает ”Виру Проспект”.

Напомним, что первоначально возведением навеса занималась нарвская фирма Vant AS, которая после проведения ряда работ отступила от договора, ссылаясь на недостатки в проектной документации и необходимость изменений в основном проекте для усиления конструкции стеклянного навеса.

В суде сейчас находится взаимный иск — претензии как со стороны заказчика в лице Департамента развития и экономики Нарвы, так и со стороны подрядчика. Директор департамента развития и экономики Георгий Игнатов поясняет: ”К сожалению, расставание с фирмой-подрядчиком прошло не в конструктивном русле, специалисты департамента не получили исполнительную документацию, в которой бывшим подрядчиком были бы зафиксированы все проведенные работы, поэтому у нас были сомнения, в том числе и по объему выполненных работ. Поэтому нам пришлось заказывать три экспертизы, на это ушли летние месяцы. Результаты последней получены в начале сентября”.

По словам Г. Игнатова, в настоящий момент готовится новый конкурс госпоставки, который будет отправлен в финансирующую организацию для согласования. Также готовится предварительная смета с учетом всех проведенных экспертиз, которая покажет новую стоимость работ по возведению навеса.

Новую смету должно утвердить Нарвское городское собрание, вероятнее всего, этот вопрос будет рассмотрен на заседании в октябре. Можно предположить, что стоимость работ возрастет, поэтому требуется согласие депутатов на выделение дополнительных средств. Так как работы по строительству навеса будут проходить на открытом воздухе, активное строительство планируется на весну следующего года с тем, чтобы окончить его к июню-июлю 2019 года.

В настоящий момент идет плановая реконструкция здания железнодорожного вокзала, заказчиком работ выступает Эстонская железная дорога, и, насколько известно, претензий к фирме-подрядчику Vant AS нет. Работы должны быть окончены к декабрю 2018 года. Именно в этом старинном здании предполагается разместить всю необходимую для путешественников инфраструктуру — кассы, кафе, камеры хранения, туалет и прочее. Поэтому, полагает директор департамента, особых проблем у пассажиров как поездов, так и автобусов возникнуть не должно.

Работы по благоустройству территории перед зданием вокзала, которые осуществляла фирма Lemmin-käinen Eesti AS, завершены в полном объеме. Нарвитянам и гостям города следует учесть, что получившаяся вместо площади парковка также будет находиться в введении оператора вокзала, поэтому не исключено, что со временем оставить там свой автомобиль бесплатно можно будет только на ограниченный срок.

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