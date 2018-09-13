Нарвский вокзал в этом году все-таки не откроется — навес начнут строить только весной

Информация об очередном переносе остановки междугородних и международных автобусов в районе реконструируемого нарвского вокзала вызвала недоумение у многих пассажиров: как так, ведь обещали, что железнодорожно-автобусный терминал должен быть готов уже осенью этого года. Однако, как говорится, жизнь внесла свои коррективы, рассказывает ”Виру Проспект”.

Напомним, что первоначально возведением навеса занималась нарвская фирма Vant AS, которая после проведения ряда работ отступила от договора, ссылаясь на недостатки в проектной документации и необходимость изменений в основном проекте для усиления конструкции стеклянного навеса.

В суде сейчас находится взаимный иск — претензии как со стороны заказчика в лице Департамента развития и экономики Нарвы, так и со стороны подрядчика. Директор департамента развития и экономики Георгий Игнатов поясняет: ”К сожалению, расставание с фирмой-подрядчиком прошло не в конструктивном русле, специалисты департамента не получили исполнительную документацию, в которой бывшим подрядчиком были бы зафиксированы все проведенные работы, поэтому у нас были сомнения, в том числе и по объему выполненных работ. Поэтому нам пришлось заказывать три экспертизы, на это ушли летние месяцы. Результаты последней получены в начале сентября”.