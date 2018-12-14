Нарвский Темный сад будет готов к следующему лету

По словам руководителя службы проектов Департамента развития и экономики Нарвской горуправы Анне Веево, проект реконструкции находится на финальной стадии, уже выполнено около 80 процентов строительных работ, часть из оставшихся продлится в зимний период. — Выполнение проекта задержалось по объективным причинам, — рассказала г-жа Веево на традиционном инфочасе. — Основной проект был подготовлен не очень качественно в части геодезии: те высотные отметки, что были указаны в проекте, не совсем соответствовали реальным. Пришлось заняться уточнением и перепроектированием. По факту получилось, что в срок фирма-подрядчик не успела выполнить все работы, — пояснила она журналистам причины задержки.

По мнению Веево, основные масштабные работы в Темном саду все же выполнены: дорожки проложены, лестницы построены, освещение проведено. Также уже готов фундамент под павильон, а сам павильон, который будет деревянным, изготавливается, и как только будет готов, его сразу установят. Зима этому не мешает, утверждает руководитель службы проектов. Зима мешает провести такие работы, как облицовка гранитными плитами лестниц.