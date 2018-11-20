Нарвский театр "Ильмарине" предпочел не переезжать в Vaba Lava

Договор между единственным в Нарве профессиональным театром ”Ильмарине” и столичным фондом ”Свободная сцена” (”Vaba lava”) об аренде еще не существовавшего на тот момент зала был заключен два года назад.

Теперь, когда реконструкция здания закончилась и двери центра с декабря будут открыты, театр ”Ильмарине” предуведомил партнера, что отказывается от договора об аренде зрительного зала на полсотни зрительских мест (82 кв. м) за 1700 евро в месяц.

Дня него это неподъемная плата, а на более существенную скидку (изначально в договоре шла речь о 1800 евро) центр не согласился.

Годовая поддержка театру ”Ильмарине”, в котором работают 8 человек, из нарвского городского бюджета составляет 10 тысяч евро, цена билетов на спектакли — 3 евро.