Нарвский список Сависаара предлагает Сависаару претендовать на пост мэра Нарвы

В День восстановления независимости Эстонской Республики Эдгар Сависаар пригласил на свой хутор Хундисильма участников ”списков Сависсаара” из Таллинна, Маарду, Силламяэ и Нарвы, чтобы отметить праздник и коротко обсудить планы в отношении приближающихся выборов в собрания самоуправлений.

Елена Вальме, формирующая Список Сависаара в Нарве, рассказала Delfi, что в Хундисильма собралось около 60 человек, многие из которых побывали на хуторе Сависаара впервые, и для них по владениям политика провели небольшую экскурсию.

Совместное общение началось, по ее словам, с праздничной части.

”Под эстонским флагом вспоминали события 26-летней давности. Те дни один из присутствующих назвал ”днями Сависаара”, и это, конечно, не преувеличение. Эдгар сделал очень многое, чтобы Эстония снова стала свободной”, — рассказывает Вальме, вступившая в Центристскую партию в 1996 году.

Она объясняет свое желание идти на выборы в составе ”списка Сависаара”, а не Центристской партии тем, что партия, по ее мнению, отвернулась от тех идеалов и принципов, которые отстаивала пока ею руководил Эдгар Сависаар.

”Сависаар всегда последовательно выступал за нормализацию отношений с Россией, за самостоятельность Эстонии в принятии решений. Один кандидат из Силламяэ очень хорошо сказал на встрече, что сегодня заявлять о независимости Эстонии — это профанация, с учетом того сколь велик диктат со стороны ЕС, старших партнеров по НАТО”, — сообщает Вальме.

Каким будет нарвский ”список Сависаара”, кто в него войдет, появятся ли в нем известные политики и общественные деятели, пока неизвестно.

Елена Вальме, являющаяся также председателем Союза нарвских садоводческих товариществ, отмечает, что привлечение локомотивов из старой центристской гвардии не является первостепенной задачей, так как, судя по ее общению с нарвитянами, велик запрос на новые лица, вовлечение в политику тех, кто ею ранее не занимался.

По заверению Вальме, сегодня она не является единственным представителем пока не созданного нарвского ”списка Сависаара”: уже есть костяк новой внепартийной силы, есть кандидаты в кандидаты, для которых решающее значение может иметь слово Сависаара, поддержка им нарвского списка его имени.

Эдгар Сависаар планирует 24 августа посетить Нарву и Силламяэ, встретиться с кандидатами из "списков Сависаара", а также с теми, кто может к ним присоединится.

”Я предложила Сависаару претендовать на пост мэра Нарвы. Он эту идею сразу не отмел, обещал подумать”, — сообщает Елена Вальме.

Отметим, что Сависаар будет избираться в Таллинне, в составе ”Избирательного союза Сависаара”, но это само по себе никак не ограничивает его права быть избранным депутатами нового состава Нарвского горособрания мэром города, если такова будет их и его воля.

- В каком настроении Эдгар Сависаар встречал вчера гостей? Не было ли видно, что судебный процесс оказывает на него угнетающее воздействие, способствует унынию?

”Сависаар очень сильный человек, боевой дух его не оставляет, — говорит Вальме. — Мы, можно сказать, заразились от него оптимизмом. Единственное, на что он жаловался, так это на то, что суд отнимает много времени, но он, конечно, найдет возможность провести интенсивную избирательную кампанию и поддержать единомышленников в регионах”.

По словам Вальме, избирательные стратегии на встрече в Хундисильма, которая, по сути, была праздничной, не обсуждались.

Между тем, в Нарве у ”списка Сависаара” уже есть множество программных идей, среди которых, например, бесплатный общественный транспорт для местных жителей (по аналогии с Таллинным), разработка программы по возвращению покинувшей город молодежи в Нарву, принятие особых мер, направленных на усовершенствование городской среды, которые позволят инвалидам, людям, передвигающимся на колясках, почувствовать себе обычными членами общества.