Нарвский Союз Сависаара зарегистрирован, а местный список центристов возглавит Михаил Стальнухин

Вечером 30 августа в Нарве был зарегистрирован Избирательный союз Сависаара (Edgar Savisaare Valimisliit). Кто станет его кандидатами, кроме основателя, Елены Вальме, и начинающего нарвского политика Станислава Пупкевича, пытавшегося ранее создать союз с участием Партии зеленых и Объединенной левой партии Эстонии, пока неизвестно.

Между тем, когда имена всех кандидатов будут представлены общественности, встанет вопрос об исключении из Центристской партии состоящих в ней участников нарвского Списка Сависаара. По словам Вальме, она будет не единственной центристской в нем.

Напомним, что нарвский Избирательный союз Сависаара предложил основателю Центристской партии претендовать на место мэра Нарвы, а Сависаар это предложение принял.

”Предложение стать кандидатом в мэры Нарвы было озвучено на встрече Эдгара Сависаара с нарвитянами, потенциальными членами Избирательного союза Эдгара Сависаара, которая прошла в Нарве 24 августа 2017 года. Эдгар Сависаар подтвердил, что готов выставить свою кандидатуру на пост мэра Нарвы. Но для этого будет необходимо получить поддержку будущего состава городского собрания Нарвы и, конечно, избирателей, готовых поддержать Список Эдгара Сависара в Нарве”, — говорит Елена Вальме, вступившая в Центристскую партию еще в 1996 году.

”Принципиальное решение по созданию Списка Сависаара в Нарве было одобрено Сависааром лично. Я уже неоднократно обсуждала предвыборные планы с Эдгаром Сависааром, а вообще знакома с ним уже 21 год. Несомненно хотела бы видеться с Эдгаром Сависааром чаще, но необходимость личного общения с Сависааром кроме избирателей, членов избирательных союзов в Таллинне, Нарве, Силламяэ и Маарду испытывают еще и судья с прокурором, поэтому приходится считаться с их потребностями”, — отмечает Вальме.

Нарвский округ Центристской партии возглавляет европарламентарий Яна Тоом, которая, по словам Вальме, не отговаривала ее от создания Списка Сависаара.

”С Яной Тоом у меня нормальные, рабочие отношения. В какой-то момент Яна Тоом приняла решение остаться с партией, а я приняла решение остаться с Эдгаром Сависааром, который для меня до сих пор является председателем и основателем Центристской партии. Уверена, что и Яна Тоом, и я обе имеем право сделать свой выбор. Какой выбор более правильный, покажет время. Но, в любом случае, после 15 октября жизнь не заканчивается”, — говорит Елена Вальме.

Заместитель председателя Нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм сказал Delfi, что вопрос об исключении из Центристской партии участников Союза Сависаара будет решаться совместно с центральным партийным руководством.

”В это воскресенье в Таллинне пройдет избирательная конференция партии, на которой, скорее всего, обсудим и вопрос исключения из партии тех, кто идет на выборы не в партийных списках. Мы будем действовать в соответствии с общей позицией. По моему личному мнению, кандидаты списков Сависаара просто используют его имя, так как самостоятельно неспособны добиться какого-то ощутимого результата на выборах”, — отметил Тамм.

По словам председателя Центристской фракции в Нарвском горсобрании Алексея Воронова, вопрос об исключении из партии центристов из Союза Сависаара может быть рассмотрен уже после выборов. В то же время, отмечает Воронов, позиция партии однозначна. ”Мы получили письмо от председателя Центристской партии Юри Ратаса, в котором он предлагает решить вопрос об исключении из партии этих кандидатов, и я не вижу причин, чтобы не сделать этого. Но мы будем заниматься этим позже. Сейчас на это просто нет времени”, — сказал Воронов.

Напомним, что у нарвских центристов уже есть свой кандидат на место градоначальника — действующий мэр Тармо Таммисте, но к возможному выдвижению Сависаара на пост мэра Алексей Воронов относится спокойно. ”Мы готовы обсуждать все кандидатуры. А каким будет решение, сейчас рано говорить”, — сказал Воронов.

Ранее Delfi сообщал, что список центристов в Нарве возглавит мэр города Тармо Таммисте, но планы поменялись в соответствии с рекомендациями центрального руководства партии.

Правление Нарвского округа Центристской партии проголосовало за то, чтобы первым номером в центристском списке стал известный нарвский политик Михаил Стальнухин, до последнего времени сомневавшийся в том, что он будет в нем участвовать. Его позиция заключалась в том, что раз местные однопартийцы не использовали возможность создания в Нарве школы, где преподавание велось бы на русском языке, то он не видит себя в этой команде.

”Правление приняло решение, но это, конечно, не значит, что моя позиция по вопросу русской школы изменилась. Я буду отстаивать ее в горсобрании”, — сказал Стальнухин.

На вопрос, как он относится к выдвижению Эдгара Сависаара на пост мэра Нарвы, Михаил Стальнухин ответил, что, по его мнению, это останется частью предвыборной кампании Списка Сависаара и новому составу горсобрания это предложение даже не будет представлено.

В то же время он обращает внимание, что самочувствие Сависаара, судя по его фотографиям из зала суда, не позволило бы ему управлять третьим по величине городом в Эстонии. Но все-таки суд — это стрессовая ситуация, а в кресле мэра он, возможно, чувствовал бы себя лучше? "Руководство городом — это тоже стрессовая ситуация", — говорит Стальнухин.

Нарвский оппозиционный депутат Юрий Рауд считает выдвижение Сависаара в мэры предвыборной манипуляцией, а сам факт того, что центристы не начинают чистку в партии с ее бывшего лидера, трусостью.

”Конечно, они боятся исключать из партии в первую очередь самого Эдгара Сависаара, который и инициировал создание избирательных союзов своего имени. Опять же, он по-прежнему получает деньги от партии, и это делает ситуацию для центристов более сложной”, — говорит Юрий Рауд.