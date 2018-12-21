Нарвский променад планируют продлить до Липовки, а на здание порта денег не хватит

Нарвская сторона была готова начать строительные работы ещё в этом году, но россияне несколько затянули подготовку документов, и только 12 ноября президент Российской Федерации подписал закон, позволяющий запустить работу Программы приграничного сотрудничества. Весь проект рассчитан на 3 года, так что увидеть Липовку во всей красе можно будет не раньше 2021 года.

На здание порта денег не хватит

В рамках Программы продолжится развитие сети малых портов на Чудском озере. Так, совместно со Сланцевским муниципальным районом Ленинградской области Департамент развития и экономики г. Нарва намерен создать кластер отдыха в Нарве и Сланцах, проект сейчас находится на предконтрактной стадии. В рамках этого проекта в Нарве планируется осуществить благоустройство территории порта Кулгу, которая становится все более востребованной.

Там сейчас занимается Клуб юных моряков, летом работала яхтенная школа, рядом расположена ”Нарвская Венеция”, территория лодочных гаражей, которая привлекает туристов. Так как по проекту выделяется всего 500 тысяч евро на две стороны, то построить новое здание порта в Кулгу не получится. Свою половину из проектных средств Нарва направит на то, чтобы отремонтировать причальную стенку, построить подъездные пути, организовать зеленые зоны.

Другими словами, сделать зону порта более комфортной, безопасной и привлекательной для проведения мероприятий и досуга, а также для деятельности малых и средних предприятий. Город Сланцы намерен расчистить и оборудовать пляж на реке Плюсса. Работы по проекту планируется начать в начале следующего года, срок исполнения — 30 месяцев.

Конкуренция — жесточайшая

Специалисты службы проектов утверждают, что конкуренция проектов, поданных для участия в Программе приграничного сотрудничества, жесточайшая. Программа действует по всей протяжённости границ и далеко вглубь от границ, проекты пишут такие города, как Санкт-Петербург и Псков.

На конкурс приходит больше 200 ходатайств, поэтому выделенные 34 млн евро уже не кажутся большой суммой. Из заявок, в первую очередь, выбирают те, которые находятся в приоритете у государства. У нас это — променад и две крепости. Так, в рамках нового этапа Программы сотрудничества получат средства крепости Нарвы и Ивангорода — на реконструкцию Большого двора в Нарвском замке и полубастиона Кристервал, на российской стороне планируется восстановить Большой пороховой амбар в Ивангороде. Также были поддержаны и проекты, которые были поданы некоммерческими организациями Нарвы.

Справка:

На реализацию Программы приграничного сотрудничества 16,8 млн евро выделено из Европейского фонда регионального развития и Европейского инструмента соседства, 8,4 млн евро из федерального бюджета России и 9 млн евро из госбюджета Эстонии.