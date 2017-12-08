Нарвский музей претендует на премию ”Музейная крыса 2017”

Нарвский музей номинирован на премию ”Музейная крыса”, вручаемую Советом по музеям и Эстонским объединением музеев, в категории ”защитник старины” — за строительно-археологические исследования Восточного флигеля Нарвского замка и за использование этих материалов в научном сборнике и обновлении экспозиции замка, в результате чего в 2019 году Восточный флигель с новой постоянной выставкой распахнет свои двери для посетителей музея.

Премии 2017 года, ”музейные крысы”, будут определены в десяти категориях. Всего заявок было подано 80, среди которых Советом по музеям было отобрано 30 номинантов из 14 музеев. Целевое учреждение ”Нарвский музей” конкурирует в категории ”защитников старин” с Эстонским Национальным музеем и Эстонским музеем под открытым небом.

В проекте Нарвского музея ”Строительно-археологические исследования Восточного флигеля Нарвского замка и использование их результатов” приняли участие научный сотрудник центра истории, археологии и истории искусства Таллиннского Университета Виллу Кадакас, историк искусств Каур Алттоа, а также музейные сотрудники Андрес Тооде, Иво Пости, Мерике Иваск, Анастасия Туудер.

Результаты исследований дали подробное представление о строительно-археологическом состоянии Нарвского замка, что явилось большим прогрессом в исследовании строительной истории главной исторической достопримечательности Нарвы. В ходе работ удалось пересмотреть критическим взглядом результаты исследований конца 20-го века и внести необходимые коррективы, потому как документация более ранних реставрационных работ практически отсутствует.

Лауреаты выяснятся 19 января 2018 года в Художественном музее Kumu, где пройдёт ежегодная конференция и гала Эстонских музеев.