Нарвский музей избежит закрытия, но сколько Нарва даст ему денег — пока неизвестно

Получит ли целевое учреждение ”Нарвский музей” от города спасительные для него 200 тысяч евро, выяснится 18 мая, в Международный день музеев, на заседании Нарвского горсобрания, но есть вероятность, что музею будет предоставлена меньшая сумма.

Министр культуры ЭР Индрек Саар предупредил на прошлой неделе Нарву о вероятной санации музея, то есть о приостановлении его деятельности в случае, если город не выполнит своих обязательств по его финансированию, не предоставит ему 200 тысяч евро, необходимые для поддержания деятельности. Эту часть городской поддержки, а финансирование деятельности музея поступает от города и государства, Нарва решила заморозить до выяснения вопроса об эффективности расходования средств целевым учреждением.

Уже в следующем месяце может возникнуть проблема с выплатой зарплат музейным работникам и настроения в музее далеко не оптимистические.

Член совета целевого учреждения ”Нарвский музей” Алексей Мяги сказал Delfi, что вопрос финансирования Нарвского музея будет решаться городским собранием Нарвы 18 мая, и до того момента преждевременно говорить, какую именно сумму выделит город, и будет ли ее достаточно для покрытия всех запланированных расходов музея в текущем году.

”Деньги будут выделены, но сколько — будем обсуждать”, — сообщил Мяги, являющийся также депутатом Нарвского горсобрания.

Напомним, что месяц назад Нарва заменила в совете ”Нарвского музея” своих представителей. Его покинули мэр города Тармо Таммисте, вице-мэр Вячеслав Коновалов и член Нарвского горсобрания Антс Кутти. Новыми членами совета, представляющими Нарву, стали дупетаты Алексей Мяги и Илья Федоров, а также бывший директор Нарвского музея Эльдар Эфендиев.

Алексей Мяги считает работу предыдущего состава совета неудовлетворительной. ”Одной из главных проблем было то, что до сих пор совет не принимал никакого участия в утверждении штатного расписания, приеме новых работников музея, назначении им окладов, хотя согласование этого советом обязательны по уставу ЦУ”, — говорит Мяги.

Список претензий нарвских властей к финансовой деятельности музея очень обширный, но главной сейчас является вопрос с музейным рестораном, принесшим в прошлом году убыток в 71 тысячу евро, при том, что в 2016-м он проработал всего полгода.

Алексей Мяги говорит, что вполне вероятно то, что нарвские власти решат профинансировать деятельность, непосредственно связанную с решением музейных задач, а ресторану в поддержке откажут.

Директор Нарвского музя Андрес Тооде считает нападки на ресторан необоснованными.

”Ресторан — это просто очередной повод. Раньше музею в укор ставилось то, что мы не предоставляем всей информации о финансовой деятельности, но когда государственный аудит не выявил никаких нарушений, пришлось искать что-то другое. То, что власти Нарвы считают убытками, является инвестициями в широком смысле слова. Показатели деятельности ресторана были просчитаны очень детально еще до его открытия. Конечно, мы не рассчитывали, что он будет приносить прибыль сразу. 2017 год также планируется убыточным, а в следующем мы планируем ”выйти в 0”. Мы не ждем, что ресторан, который получился очень удачным, будет в дальнейшем приносить существенные доходы, а оцениваем его вклад в развитие музея в комплексе”, — говорит Тооде.

По словам Эльдара Эфендиева, долгие годы руководившего Нарвским музеем, в свое время ресторан ”Рондель” находился в структуре музея, но, в конце концов, было принято решение, что целесообразнее сдавать его в аренду.

”Сейчас ресторан обходится в сумму, составляющую примерно половину от тех средств, которые музей получает от продажи билетов, в треть в от всех доходов музея. И это, конечно, неприемлемо, — говорит Эфендиев. — Его доходы по бизнес-плану примерно на 20 процентов уступают реальным показателям и компенсировать разницу за счет средств, направляемых на другие цели, неправильно”.

По словам бывшего директора музея, и на этот год предполагаемые расходы музея почти в 10 раз превышают его планируемые доходы, что вынуждает Нарву не оставаться пассивным наблюдателем.

”Конечно, мы не допустим закрытия музея. Этот вариант даже не обсуждается. Музей плодолжит работу, но многое ему придется пересмотреть”, — сообщает бывший директор музея.