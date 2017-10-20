Нарвский колледж Тартуского университета проводит Международную молодежную конференцию по вопросам СМИ

9-10 ноября 2017 года в Нарвском колледже Тартуского университета пройдет Международная молодежная конференция по СМИ, на которой соберутся эксперты, аналитики и журналисты из Эстонии, России и Скандинавии для обсуждения со студентами, учениками и молодыми активистами вопросов производства современной информации и ее восприятия.

Конференция проводится при поддержке Совета министров Северных Стран в Эстонии.

В течение двух дней конференции, 9 и 10 ноября, будут затронуты четыре главных темы: медиа и выборы; создание виртуального ”Я”: социальные медиа и молодежь; информационные войны и лживые новости; и медиа, молодежь и школа.

9 ноября в дискуссиях примут участие медиа-эксперты из Эстонии и Скандинавии, среди которых Дарья Саар (главный редактор русскоязычного телеканала ETV+), Юлия Родина (главный редактор RUS Delfi) и Рауль Ребане (эстонский журналист и консультирующий эксперт по коммуникациям). Также в первый день начиная с 13:00 будут проходить три параллельные секции на трех языках: создание виртуального ”Я”: социальные медиа и молодежь (англ); гибридные угрозы: информационные войны и лживые новости (рус); средства массовой информации и школы: обучение цифровой и информационной грамотности (эст).

На второй день конференции, 10 ноября, пройдут три рабочие группы для молодёжи в которых каждый сможет опробовать себя в роли репортёра или журналиста.

С программой конференции можно ознакомиться здесь.

Мероприятие полностью бесплатное, необходима только регистрация.