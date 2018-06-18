18.06.2018, 14:08

Нарвский колледж получил более 100 заявок на учебу от российских абитуриентов

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rus.delfi.ee
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Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Tartu Ülikooli Narva KolledžFoto: Vallo Kruuser

Нарвский колледж Тартуского университета второй год подряд принимает заявки из-за рубежа. В этом году их число выросло более чем в три раза. Больше всего заявок из России — 103, пишет rus.err.ee.

Кроме россиян в Нарвский колледж хотят поступить абитуриенты из Казахстана (22), Белоруссии (10), Кыргызстана, Украины и других стран Восточной Европы, передает пресс-служба колледжа.

1 июня 2018 года был завершён второй набор заявок от иностранных студентов, желающих учиться на дневной форме обучения.

Данный набор является вторым для колледжа и привлёк гораздо более значительное количество абитуриентов, чем предыдущий. Если в прошлом году Нарвский колледж принял 50 заявок, то в этом году их число выросло более чем в три раза: до 181 (из 140 абитуриентов, некоторые подавали на две программы).

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