Нарвский колледж отмечает день студента — Татьянин день

Сегодня, 27 января, студенты Нарвского колледжа ТУ отметят Татьянин день. Это традиционный русский праздник студенчества, по случаю которого в приграничном городе пройдет традиционное факельное шествие и посвящение первокурсников в студенты.

День студентов не обходится без праздничного шествия, которое стартует от здания колледжа. В шествии принимает участие вся дружная колледжевская семья, а также друзья колледжа. Факельное шествие стартует в 19:00 от здания колледжа.

Традиционно в студенты будут посвящены не только первокурсники, а также значимые места города. За долгие года были посвящены памятник Пушкина, Шведский лев, общежитие Нарвского колледжа, центр LAD, Art Club Ro-Ro и др. В этом же году частью студенчества станет самая главная достопримечательность города — Нарвский замок, а вместе с ним и Нарвским музей и ресторан ”Рондель”.

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Торжественная часть начнётся в 20:00 в фойе колледжа. В гости придут не только студенты и преподаватели, а также гости и друзья, но самыми главными гостями всё равно будут наши первокурсники. Первая сессия для них позади и настало время стать настоящими студентами, а для этого надо пройти ”ритуал посвящения”. Для того, чтобы носить почётное звание студента, надо выполнить домашнее задание и пройти коварные испытания, приготовленные старшекурсниками. После этого первокурсники дадут торжественную клятву и получат сине-желтые теккели колледжа.

Все бывшие, нынешние и вечные студенты очень приветствуются на празднование Татьяниного дня!