Нарвский колледж Академии МВД с бассейном построят к 2020 году: объявлен архитектурный конкурс

Академия внутренней безопасности (SKA) в сотрудничестве с Эстонским союзом архитекторов объявляет международный архитектурный конкурс на разработку лучшей архитектурной концепции нового учебного комплекса академии в Нарве, куда будет входить также бассейн для общественного пользования.

Работы на архитектурный конкурс следует предоставить не позднее 3 ноября 2017 года, сообщила пресс-служба академии.

Академия внутренней безопасности в сотрудничестве с Тартуским университетом и Министерством внутренних дел построит Нарвский учебный центр в самом центре города, на участке по адресу Кересе, 14. ”Нарвский учебный комплекс являет собой пример единства общественного сектора”, — сказала ректор Академии МВД Катри Райк. ”Благодаря тесному сотрудничеству мы сможем предложить лучшие условия для учебы, проживания, работы и занятий спортом, чем если бы действовали поодиночке. Пройдет не более двух лет, и мы откроем современный комплекс с бассейном, в котором горожане смогут заниматься спортом или просто расслабиться”.

”Эстонский союз архитекторов желает всесторонним образом поддержать развитие городского пространства в Нарве, предоставив профессиональным архитекторам возможность спроектировать новый университет вместе со спортивным комплексом, тем самым осмыслив, благоустроив, и сделав более многоликой значительную часть города. Сильное присутствие государства в приграничном городе чрезвычайно важно, однако не менее важно повысить качество повседневной жизни жителей Нарвы”, — отметила президент Эстонского союза архитекторов и член жюри Катрин Коов.

”Нарва представляет собой наиболее подходящее место для практического обучения таможенных работников и пограничников, однако это не единственная причина”, — рассказала Катри Райк. ”Все наши кадеты, получающие высшее образование в Академии, во время прохождения учебы будут обучаться в Нарве на протяжении 2-3 месяцев. Наличие в Нарве своих помещений для обучения и проживания позволит Академии МВД увеличить объем учебной работы и практики в Ида-Вирумаа до 30% и направлять в пограничный город до 400 кадетов в год. Именно поэтому речь идет не просто о тренировочной базе, а об эффективном учебном центре”.

Академия МВД планирует приступить к учебной работе в Нарве уже весной 2020 года. Учебные и тренировочные помещения, а также общежитие Академии МВД будут в распоряжении не только кадетов, но и служащих Департамента полиции и погранохраны. В части здания, принадлежащей Тартускому университету, разместится общежитие для студентов Нарвского колледжа Тартуского университета.

”Строительство нового бассейна полностью финансируется государством”, — пояснила ректор. ”Несмотря на то, что бассейн будет располагаться в здании академии, бассейном и входящими в комплекс саунами смогут пользоваться все желающие по льготным ценам. К тому же все биатлонисты города, а также все желающие смогут заниматься стрельбой в уникальном в Эстонии тактическом тире с возможностью стрельбы в диапазоне 180 градусов”.

30 марта 2017 года правительство приняло решение профинансировать строительство нового учебного комплекса Академии МВД в Нарве, выделив для этого 12,8 миллионов евро. Академия внутренней безопасности, Тартуский университет и Министерство внутренних дел заключили в июне трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Участок на Кересе, 14 отчужден в совместную собственность Тартуского университета и Эстонской Республики. Академия МВД планирует приступить к строительным работам в 2019 году и открыть двери комплекса в начале 2020 года. Зданием для учебы, тренировок и проживания площадью ок. 7200 м² будут вместе управлять Академия МВД и Тартуский университет.

Академия МВД — это университет национальной безопасности, действующий в сфере компетенции Министерства внутренних дел. Академия на уровне профессионального, высшего образования, а также уровне магистратуры занимается подготовкой специалистов для учреждений внутренней безопасности государства, в т. ч. для полиции, погранохраны, таможенно-налоговой системы, сферы служб спасения и юстиции. На сегодня во владении Академии помимо учебного здания в Пирита в Таллинне имеются учебные центры в Пайкузе (Пярнумаа), и в Вяйке-Маарья (Ляэне-Вирумаа). В Академии внутренней безопасности обучается порядка 900 кадетов и работает 230 человек.