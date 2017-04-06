Нарвский колледж Академии МВД будет находиться на улице П.Кереса

В результате сегодняшнего визита министра внутренних дел в Нарву участники встречи сочли целесообразным построить Нарвский колледж Академии МВД на земельном участке на улице П. Кереса 14, принадлежащем Тартускому университету. В настоящее время на этой территории располагаются прежнее здание колледжа ТУ, общежитие и стадион.

По словам Андреса Анвельта, в данном случае от строительства колледжа выиграют обе стороны. Министр отметил следующее: ”Улучшатся условия проживания студентов университета, появятся дополнительные возможности для занятий спортом. А кадеты академии получат возможность изучать факультативные предметы в колледже ТУ. Кроме того, территория в центральной части города будет приведена в надлежащий порядок”.

Ректор Академии МВД Катри Райк подтверждает, что в финансировании колледжа есть хороший потенциал для сотрудничества между государством и г. Нарва, с одной стороны, и между двумя высшими учебными заведениями — Тартуским университетом и Академией МВД, — с другой стороны. ”От сотрудничества выиграют все”, — подчеркнула Катри Райк.

В новый комплекс войдут учебные, рабочие и жилые помещения, а также тренировочные и спортивные помещения (с бассейном). Строительство нового колледжа прочно связывается и с нарвитянами. Например, новым стрелковым тиром смогут пользоваться не только студенты, но и местные биатлонисты. Кроме того, для жителей города будет открыт бассейн, который, как предполагается, будет построен. Однако строительство бассейна будет зависеть от решения правительства по этому вопросу.

Создание Нарвского колледжа согласуется с теми направлениями и принципами развития, которым до сегодняшнего дня следовала Академия МВД. Кадеты получат возможность обучения новейшим практикам, а уже находящиеся на государственной службе специалисты смогут не только усовершенствовать свои навыки, но и повысить эффективность обучения в области внутренней безопасности в гимназиях Ида-Вирумаа. Академия планирует также перевести в Нарву часть учебных модулей по специальностям, связанным с таможенной и пограничной службами.

В будущем можно будет ежегодно направлять на практику в Ида-Вирумаа до 400 кадетов. В Нарве будут обучаться около 50 кадетов. Уникальность нового колледжа будет заключаться в том, что он объединит действующие учебные практики и кадетов всех специальностей сферы внутренней безопасности. Благодаря Нарвскому колледжу Академии МВД пограничный город получит 20 новых рабочих мест.

Общие затраты на строительство колледжа оцениваются в 12,8 миллиона евро, половину из которых, как ожидается, покроют продажа имеющейся недвижимости и уже запланированные бюджетные средства. Источники компенсации недостающей части придется искать в государственном бюджете.