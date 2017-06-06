Нарвский Энергозабег: регистрация заканчивается, дорожное движение 10 июня изменится

На старт Нарвского энергетического забега выйдут лучшие бегуны Эстонии на длинные дистанции, а также тысячи любителей бега из Эстонии и других стран, говорится в совместном пресс-сообщении Клуба организации спортивных мероприятий и Eesti Energia.

10 июня в рамках крупнейшего мероприятия массового спорта в Ида-Вирумаа, Нарвского энергетического забега, проводящемся уже в седьмой раз, состоится очередной чемпионат Эстонии по полумарафону.

Эстонскими фаворитами полумарофона являются Роман Фости и Лили Луйк, имеющие опыт выступления на Олимпийских играх.

В погоне за хорошим результатом и медалью чемпиона Эстонии конкуренцию Фости составят, прежде всего, серебряный призер чемпионата прошлого года на той же дистанции Рауно Лауметс и защищающий титул бронзового медалиста Арго Йыэсоо.

В борьбу за медали чемпиона Эстонии в женском марафоне вступят победительница Энергетического забега прошлого года Кайса Кукк и обладательница серебряной медали прошлогоднего чемпионата Эстонии Мари Бойков.

Кроме лучших бегунов Эстонии, соревнующихся в зачете чемпионата Эстонии, в полумарафоне примет участие около тысячи бегунов-любителей.

Самый массовый старт будет дан в 14:00 на семикилометровой дистанции, которую можно будет пробежать, пройти пешком, в том числе с помощью палок. На трассу выйдет более двух тысяч любителей активного образа жизни, каждый из которых, как и участники полумарафона, получит уникальную медаль Нарвского энергетического забега.

В 11.30 на перешейке Липовой ямки (Йоаорг) пройдут веселые детские забеги ”Дракон”, которые также обещают быть массовыми. На детские забеги стоит предварительно зарегистрироваться на интернет-странице www.jooks.ee, чтобы сэкономить время на месте.

Льготная регистрация на Нарвский энергетический забег закончится 7 июня по тому же адресу: www.jooks.ee.

Организационный центр Энергетического забега будет находиться в начале нарвского променада, около нового пляжного здания.

Значительная часть трассы забега проходит вдоль восточной границы Европейского Союза, с нее открываются отличные виды на реку, на крепости, нарвскую и ивангородскую.

Поддерживать участников забегов будут эксклюзивные пункты стимулирования, танцоры и музыкальные коллективы. Подбадриванием бегунов, сторонников ходьбы и болельщиков в разных точках трассы будет заниматься в общей сложности более десяти разных коллективов, ансамблей и диджеев.

Автомобильное движение на беговой трассе Нарвского энергетического забега и в ее окрестностях будет ограничено с 10.30 до 15.30, вследствие чего передвигающиеся в городе и на шоссе Нарва-Йыэсуу водители должны запастись временем и терпением, а при возможности выбирать альтернативные маршруты.

Также водителям нужно будет следить за временными средствами регулирования дорожного движения, знаками и рекомендациями регулировщиков.

Поскольку на шоссе Таллинн-Нарва в окрестностях Силламяэ ведутся строительные работы, то организаторы просят участников по пути в Нарву запастись достаточным временем и выехать на час раньше запланированного. Для участников забега будут ходить автобусы из Таллинна, Тарту, Раквере и Кохтла-Ярве, а дополнительную информацию о расписании можно получить на домашней странице мероприятия.

Нарвский энергетический забег — это спортивное событие, проводящееся по инициативе Eesti Energia, Нарвской горуправы, Министерства культуры и Клуба организации спортивных мероприятий. Концерн Eesti Energia помогает с организацией Нарвского энергетического забега, являясь главным спонсором мероприятия.

Дорожное движение по Нарве в субботу будет нарушено

С 10.30 до 14.30 движение будет перекрыто: в старом городе Нарва: ул. Садама, Пимеайа, Койдула, Вестервалли, Рюютли, Суур, Краави, Вестервалли, Сеппа до ул. Йыэсуу и на набережной: Парги, Йыэ.

С 10.30 до 13.30 движение по Нарва-Йыэсуу теэ будет перекрыто. В 13.00 откроется движение на участке от перекрестка на улице Тяхе до перекрестка Тырвайыэ.

Въезд и выезд около торгового центра Prisma находится на проспекте Кангеласте.

Общественный транспорт пропускается в соответствии с оценкой обстановки и распоряжениями регулировщиков движения в лице работников полиции и AS Ühisteenused.

На перекрестках, въездах и выездах движение регулируют работники полиции и AS Ühisteenused. Убедительная просьба следовать их сигналам и выполнять инструкции.

В период времени с 11.00 до 13.00 могут возникнуть временные задержки движения в районе Нарва-Йыэсуу теэ.

Всех пешеходов и велосипедистов призываем быть внимательными во время движения по трассе Нарвского энергетического забега с 11.00 до 14.30. Просим по возможности передвигаться по обочине дороги.

Участники забега могут оставить свои автомобили на парковке возле торгового центра FAMA, на улицах Пушкина, Кересе или на примыкающих улицах, которые не заняты трассой соревнования.