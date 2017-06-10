Нарвский энергозабег: победители полумарафона были предсказаны заранее

Чемпионом Эстонии в полумарафоне, прошедшем 10 июня в рамках крупнейшего спортивного мероприятия Ида-Вмрумаа — "Нарвского энергозабега", стал имеющий опыт участия в Олимпийских играх Роман Фости, пробежавший 21.1 километра за 1 час 7 минут 53 секунды.

Фости заранее называли главным претендентом на звание чемпиона Эстонии в этой дисциплине. Среди женщин на той же дистанции победительницей стала Лили Луйк, также заранее считавшаяся главным фаворитом забега. Ее результат — 1:19:56.

Лили Луйк вошла в историю эстонского спорта вместе со своими сестрами Лейлой и Лийной. В 2016 году тройняшки Луйк представляли Эстонию на Олимпиаде в Рио, участвовали в олимпийском марафоне.

В общей сложности на старт полумарофона в Нарве вышло больше 1100 человек.

7 километров в Нарве бежало больше 1500 любителей спорта, а первым достиг финиша Михаил Семененко из Санкт-Петербург. Второго места добился Денис Кошелев из Силлаляэ. Первой среди женщин стала Луна-Александа Логода (Кохтла-Ярве).

Необычайно массовыми были на этот раз детские забеги, в них приняло участие более тысячи ребят. "Энергозабег" в целом побил рекорды прошлых лет по числу участников.

Нарвский энергетический забег — это спортивное событие, проводящееся по инициативе Eesti Energia, Нарвской горуправы, Министерства культуры и Клуба организации спортивных мероприятий. Концерн Eesti Energia помогает с организацией Нарвского энергетического забега, являясь главным спонсором мероприятия.

Трассы забегов проходят вдоль восточной границы Европейского Союза. Бегуны насладились прекрасными видами на реку, на крепости, нарвскую и ивангородскую.