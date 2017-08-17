Нарвский ДК ”Ругодив” реконструируют к февралю 2018-го, хотя планировали закончить в 2017

Как сообщила Delfi заведующая Отделом коммунального хозяйства и строительства Департамента горхозяйства Татьяна Леннук, после того, как на прошлой неделе депутаты Нарвского горсобрания одобрили увеличение бюджета реконструкции дома культуры ”Ругодив”, вопрос подписания договора с новым подрядчиком можно уже назвать решенным.

Напомним, что строительные работы в муниципальном доме культуры остановились еще в апреле, когда городом Нарва и подрядчиком Riito Ehituse AS было решено их прекратить. К тому времени с отставанием от графика строители выполнили только 30 процентов от запланированного.

В мае был объявлен новый конкурс, в котором участвовали две строительные фирмы, сделавшие предложения, существенно превышающие остаток средств, запланированных в рамках незавершенного договора на реконструкцию.

Горсобрание увеличило бюджет реконструкции ”Ругодива” на 790 тысяч евро, что позволит подписать договор с победителем тендера до конца августа. В Департаменте городского хозяйства пока предпочитают не называть победившую фирму, предлагая подождать до завершения всех формальностей.

По условиям нового договора, а, прежде всего, по условиям тендера, работы должны быть завершены в феврале 2018 года.

Реконструкция Дома культуры началась более года назад и должна была завершиться к лету 2017 года. В кружках и секциях ”Ругодива” занимается более 600 человек. На время глобального ремонта кружки и секции нашли себе временное пристанище в других городских учреждениях, например, в школах.

Изначально нарвские власти планировали реализовать только первый этап реконструкции, но после того, как предприятие Riito Ehitus предложило цену, существенно ниже запланированной, решили реализовать и второй этап. То есть к февралю будущего года будет сделано больше, чем собирались изначально. Нынешний договор охватывает все помещения, в том числе подвальные.

В ходе ремонтных работ в ”Ругодиве” в числе прочего устанавливают два лифта, один из них — в танцевальном зале, основательно перестраивающемся. В большом зале, разумеется, появятся новые кресла и не только.