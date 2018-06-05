Нарвский департамент соцпомощи: нуждающиеся в адаптации жилья, обращайтесь!

Теперь ту же работу будут проводить во всех самоуправлениях Эстонии, Нарве для этого предназначена одна из самых больших сумм. Журналисты отметили, что в Нарве нуждающийся в услуге адаптации должен представить экспертную оценку Департамента социального страхования, а так как о возможности получения услуги люди узнали только в апреле, заявлений может оказаться значительно меньше. По словам вице-канцлера, в таком случае и денег Нарва получит значительно меньше. С другой стороны, отметил он, министерство для подачи ходатайства таких экспертных оценок вовсе не требует.

И.о. директора Нарвского департамента социальной помощи Татьяна Пацановская пояснила ”НГ”, что для подачи ходатайств департамент вовсе не требовал предоставить экспертную оценку в обязательном порядке. Татьяна Пацановская:

- Мы вовсе не требовали этого. Когда я встречалась в Нарве с журналистами по этому поводу, то подчеркнула: это желательно, но не обязательно. Почему мы просим такую оценку? Если приспособление, которое требуется человеку с недостатком здоровья относительно простое, и человек вместе со строительной фирмой легко находят решение, оценка не нужна. Другое дело, когда решение сложное: нужно перестроить ванную, установить подъемник.

Тогда целесообразно, чтобы специалисты Департамента социального страхования приехали на место и составили весь перечень необходимых работ: там работают хорошие специалисты, физиотерапевт и два архитектора. Мы со своей стороны можем лишь констатировать, например, что человеку сложно мыться и необходимо переделать ванну. Но компетентно составить план необходимых работ не в наших силах, может не владеть полной информацией и строительная фирма.

Поэтому, чтобы в дальнейшем не возникало никаких недоразумений со строительной фирмой, которая будет осуществлять переделку жилья, самое разумное — заказать оценку у специалистов. Еще раз повторю — эта оценка совершенно бесплатна и она — гарантия того, что человек останется доволен и деньги, выделенные на адаптацию, будут потрачены не зря. Это вовсе не какая-то пустая бюрократическая формальность.

- Сколько человек обратились с заявлениями об адаптации жилья?

- На сегодняшний день у нас около двадцати заявлений от взрослых и десять — от родителей детей с недостатками здоровья, со всеми этими ходатайствами мы работаем.

- Департамент принимал ходатайства до середины мая, а как быть тем, кто не успел в этот срок?

- Ничего нет в этом страшного: те, кто не успели обратиться с ходатайствами до 15 мая, могут сделать это и позже. Все ходатайства об адаптации жилья будут рассмотрены, а просить поддержку на эти работы мы будем в следующем году. — Но полмиллиона евро на эти работы Нарва в нынешнем году не получит, как было бы, если бы удалось охватить помощью 117 человек. Кстати, почему именно столько? — Это не какие-то конкретные люди, а возможное число нуждающихся в такой помощи, которое в министерстве вычислили, умножив на определенный коэффициент общее число нарвитян с недостатками здоровья, а их в нашем городе довольно много — около 9 тысяч человек. Ежегодно министерство объявляет тур подачи ходатайств, и мы в следующем году будем в нем участвовать.