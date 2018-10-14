14.10.2018, 19:20

Нарвский центр Vaba Lava еще не достроен, но театр ”Ильмарине” уже надеется на пятикратное снижение арендной платы

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Narva Vaba Lava
Зал "Ильмарине" в Vaba LavaFoto: Roman Vikulov, Delfi

Продюсер театра Ирина Михалева говорит, что у ”Ильмарине” нет никакой возможности платить за аренду 82-метрового зала и подсобных помещений 1800 евро в месяц, плюс налоги, плюс коммунальные платежи. В Vaba Lava говорят, что театр еще в конце 2016 года подписал договор, согласившись на все условия.

После того, как начали строить нарвский театральный центр Vaba Lava превращая актовый зал бывшего завода ”Балтиец” в главный зал центра, black box, ”Ильмарине” покинул это место, в котором нашел приют в 2009 году. До того момента нарвский театр работал в центре культуры Geneva, а первой его базой был ДК имени Герасимова, давно пришедший в упадок.

В данный момент ”Ильмарине” арендует зал, в два раза больший, чем тот, что ждет его в Vaba Lava, и другие помещения на Вабадусе, 20, довоенном здании, в котором в советское время была музыкальная школа, платя за аренду 6000 евро в год, то есть 500 — в месяц.

Продюсер ”Ильмарине” Ирина Михалева говорит, что для некоммерческого объединения, которым является театр, сумма аренды площадей в Vaba Lava является неподъемной, и она очень надеется на то, что с центром удастся договорится об ее снижении.

При этом там рассчитывают на очень серьезную скидку, пятикратное уменьшение цены.

”У нас в театре восемь работников, и обеспечить выплату заработной платы с каждым годом все сложнее, при том, что стоимость билетов у нас не менялась уже года четыре и составляет 3 евро. Мы обсуждали с представителями нашей целевой аудитории, воспитателями детсадов, учителями, возможность повышения цены билета на евро, но большинство не считает это приемлемым. Но если при цене в 3 евро мы будем показывать спектакль в 50-местном зале Vaba Lava, то за одно представление будем зарабатывать ”грязными” 150 евро. Можете представить себе, сколько нужно дать таких представлений только для того, чтобы заплатить за аренду”, — говорит Ирина Михалева.

По ее словам, она консультировалась недавно со специалистом по недвижимости, и тот высказал мнение, что стоимость аренды в Vaba Lava явно завышена и соответствует расценкам в коммерческом секторе, в то время как театр, напомним, является, НКО.

Ирина Михалева очень надеется на то, что им удастся найти с Vaba Lava компромиссный вариант — например, зал ”Ильмарине” будет использоваться и центром. Все-таки половину каждого месяца театр проводит в гастролях.

Как так получилось, что обсуждение стоимости аренды стало актуальным вопросом сейчас, а не пару лет назад, когда театр договаривался с Vaba Lava об условиях своего пребывание в новом театральном центре?

Ирина Михалева отмечает, что, соглашаясь на условия центра, ”Ильмарине” слишком оптимистично смотрел в будущее, рассчитывая на тот объем субсидий, который по факту не получает.

”На данный момент реальность такова, что, если мы будем платить 1800 за аренду, то театр просто обанкротится. Это факт, и с этим нельзя ничего поделать”, — констатирует Михалева.

Комментируя для Delfi ситуацию, член правления целевого уячреждения Vaba Lava Кристина Рейдольв подчеркнула, что договор между Vaba Lava и ”Ильмарине”, зафиксировавший условия обеих сторон, был подписан в конце 2016 года.

”В том числе договор включает в себя условия и стоимость аренды, а одним из дополнительных условий является то, что ”Ильмарине” может пользоваться бесплатно и большим залом Vaba Lava (на 200-220 зрителей, — прим. авт.)”, — обращает внимание Кристина Рейдольв.

По ее словам, пару недель назад ”Ильмарине” обратился к руководству центра, чтобы обсудить волнующие театр проблемы.

”Мы уже встречались с ними пару раз и встретимся снова на будущей неделе, чтобы продолжить обсуждение”, — сообщает Рейдольв.

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Нарвский центр Vaba Lava еще не достроен, но театр ”Ильмарине” уже надеется на пятикратное снижение арендной платы

14.10.2018
Продюсер театра Ирина Михалева говорит, что у ”Ильмарине” нет никакой возможности платить за аренду 82-метрового зала и подсобных помещений 1800 евро в месяц, плюс налоги, плюс коммунальные платежи. В Vaba Lava говорят, что театр еще в конце 2016 года подписал договор, согласившись на все условия.
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