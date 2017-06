Нарвский автобусный вокзал закрыт на реконструкцию. Где садиться на автобус?

В связи с глобальной реконструкцией автобусного и железнодорожного вокзалов в Нарве посадка на междугородние и международные автобусы временно осуществляется в другом месте, находящемся по соседству.

Временная остановка, с которой автобусы отправляются из Нарвы и на которую прибывают в город, организована напротив пешеходного моста через железную дорогу и административного здания по адресу Вокзали, 14, буквально в паре сотен метров от двух вокзалов.

Narva. linnadevaheliste busside peatuste asukoht Foto: narva.ee

Работы по реконструкции автобусного вокзала осуществляют AS Vant ja Lemminkäinen Eesti AS, надзор собственника — Tallinna Linnaehituse AS.

Срок завершения строительных работ — 30 сентября 2017-го, то есть временная остановка будет работать три месяца.