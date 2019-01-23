Нарвский арт-клуб Ro-Ro не хочет делать себе имя на том, что в нем бывала президент Эстонии Керсти Кальюлайд

”Конечно, это неожиданно и очень приятно, что Ro-Ro оценили так высоко, и мы стали очень известны, — говорит Роман Бойко. — Тем более, что клуб находится в Нарве, а не в Таллинне и даже не в Тарту или Пярну. Значит, мы делаем все правильно. А ведь это непросто — годами придерживаться выбранного андеграундного направления, не идти простым путем, не работать на потребу широкой публики. Не все понимают, что значит для маленького клуба иметь своего звукооператора, постоянно финансово вкладываться в улучшение звука. Но у нас никогда не будет такого, чтобы сам бармен был и диджеем, ставя Сердючку, или что там сейчас особенно популярно… Хотя этой самый простой способ собрать кучу народа и заработать. Это не наш путь”.

Когда прошедшей осенью президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела в общей сложности около месяца в Нарве, она бывала в Ro-Ro, не раз упоминала в своих речах клуб в числе важных для Нарвы объектов. Часто в Ro-Ro появляются топовые эстонские политики, другие известные люди, но в самом клубе об из визитах ничего не напоминает — там нет стены с фотографиями или автографами именитых гостей.

- Почему не сделаете такой уголок? Ведь это же известный и эффективный способ саморекламы клубов, кафе, ресторанов — ”посмотрите, какие знаменитости у нас бывают”.

- Прежде всего, я уважаю приватность наших посетителей и понимаю, что чувствует тот же политик, или какая-то другая знаменитость, когда не дают спокойно отдохнуть, а лезут с расспросами или с ручками и бумажками — за автографами. Мне меньше всего надо, чтобы кто-то просил показать именно тот стул, на котором сидела президент. Радует, когда вижу, что президент обедает у нас как обычный клиент, а она бывала у нас и с детьми, и никто ей не мешает. В любом случае, мы не хотим делать рекламу на том, что клуб посещают политики, и я думаю, что они это ценят, поэтому приходят регулярно. У Ro-Ro есть другие достоинства, более важные для меня. Это действительно один из центров культурной жизни Нарвы, в котором происходят не только концерты, но и поэтические вечера, различные обсуждения. Очень ценно неформальное общение с интересными людьми из самых разных сфер. Именно ради него многие к нам ходят”.

Station Narva

Регулярно в отношениях клуба Ro-Ro с нарвскими властями, с руководством порта, возникает напряжение. В последний раз очень болезненным образом решался вопрос повышения арендной платы. Роман Бойко говорит, что, в конце концов, удалось достичь компромиссного варианта, но арендная плата, так или иначе, за последние два-три года выросла примерно в два раза.

”Это для клуба очень острая проблема. Очень многие мероприятия не приносят клубу никаких доходов, организуются за счет средств, которые зарабатываем благодаря повседневной деятельности. Если бы власти Нарвы хотели поддержать нашу работу, то могли бы это сделать, заморозив арендную плату. Это расширило бы наши возможности, позволило бы приглашать больше артистов высокого уровня”, — рассуждает Роман Бойко, надеясь, что всемирная известность будет сигналом и для местного руководства, что клуб очень важен для Нарвы и его нужно во что бы то ни стало сохранить.

”В 2020 году заканчивается договор аренды, и хочется верить, что с его продлением на нормальных условиях никаких проблем не возникнет”, — говорит Бойко.

Отметим, что в свое время, в 2012 году, нарвский Клуб юных моряков поставил вопрос о необходимости закрытия Ro-Ro, но все закончилось благополучно для арт-клуба.

- Если не говорить об арендной плате и продлении договора аренды, чем еще городские власти могут помочь клубу?

- Большая проблема — то, что сейчас даже такси не могут подъезжать к клубу, проезд закрыт. Это, мягко говоря, неудобно для клиентов, среди которых очень много людей, живущих за пределами Нарвы. Разрешение проезда для такси было бы огромным вкладом в наше развитие, отмечает Роман Бойко.