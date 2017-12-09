Нарвский Александровский собор превратят в центр экстремального спорта или во что-то еще похлеще?

В рамках дня обсуждений BAZAR, во второй раз прошедшего в Нарве, состоялась дискуссия по вопросу дальнейшей судьбы здания лютеранского Александровского собора, весной прошлого года пущенного с молотка после банкротства лютеранского Александровского прихода, а осенью 2016-го выкупленного государством.

По словам Валерии Лавровой, главного организатора мероприятия, идея обозначить тему обсуждения судьбы Александровского собора формулировкой "Центр экстремального спорта в здании Нарвской Александровской церкви: за и против?” была в хорошем смысле провокацией, которой организаторы дня обсуждений надеялись привлечь максимальное внимание общественности. И это им в целом удалось — народу пришло немало.

”Это просто одно из предложений, которое никак детально не оформлено, проекта центра экстремального спорта в соборе нет. Эта идея показательна тем, что она рассматривает здание просто как здание определенного объема, безотносительно того, собор это или нет, а мы как раз хотели стимулировать обсуждение и в таком ключе. Здание собора в принципе позволяет создать там центр экстремального спорта, а, например, организовать там библиотеку, ничего не перестраивая, сложнее”, — сказала Лаврова.

Отметим, что само понятие ”центр экстремального спорта” в мире понимается довольно широко, то есть единственным правилом является то, что в таких центрах, в том числе под открытым небом, размещают инфраструктуру для занятий сразу несколькими спортивными и околоспортивными видами активного досуга. Там может быть скалодром, роллердром, площадка для пейнтбола, батуты для акробатики, батуты чисто развлекательного плана для детей, другие элементы для увеселения детей и так далее.

В ходе обсуждения пастор нарвского лютеранского прихода Олег Севастьянов закономерно выступал против переформатирования храма в спортивный объект, настаивал на том, что церковь должна развивать дух, а не тело. Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев возражал, говоря, что серьезные занятия спортом сопряжены с развитием духа, а само по себе присутствие человека в красивом здании уже развивает его нравственное начало. Также главный архитектор вышел на дорожку обсуждения одного из древнейших богословских вопросов, в котором каждая христианская конфессия давно определилась, а именно — является ли здание церкви храмом с точки зрения христианства, является ли наиболее пригодным для молитвы местом. Большого теологического спора все-таки не получилось.

Roman Vikulov, Delfi

Руководитель прихода Антс Кутти призывал к скорейшим действиям по спасению приходящего в упадок собора, отметив, что какие-либо мероприятия в храме запрещены по причине нарушений требований пожарной безопасности. В свое время в соборе довольно активно организовывались концерты, причем не только классической музыки, а теперь неопределенное время главное здание будет стоять без дела.

Собор пока передан приходу на правах аренды, которая продлится до того момента, когда судьба здания будет определена. Пока приход использует для своих целей пару этажей колокольни, восстановленной сравнительно недавно.

Кутти обратил внимание на то, что текущие расходы являются очень серьезным бременем для небольшого и ограниченного в средствах прихода.

По словам представителя Министерства культуры Ольги Сытник, эстонское законодательство никак не оговаривает того, как могут быть использованы церковные здания, а как не могут. По ее словам, это вопрос, который следует решать с привлечением общественности.

При том, что нарвитяне, пришедшие послушать дискуссию названных выше ораторов, не видят, судя по их вопросам и комментариям, в этом здании ничего кроме церкви и концертного зала, ну разве что еще музея христианства и лютеранства, Министерство культуры скептически смотрит на создание еще одной концертной площадки. В Нарве есть концертный зал центра культуры Geneva, к началу 2018-го будет обновлен ДК ”Ругодив”, в котором также имеется большая концертная площадка, а к концу следующего года должны открыться площадки Vaba Lava в бывшем административном здании завода ”Балтиец”. С точки зрения министерства, развитие собора как концертного зала сопряжено с финансовыми рисками, так как насыщенную программу, привлекающую достаточное количество публики, там будет сложно организовать ввиду конкуренции площадок.

Иван Сергеев подчеркнул, что идеи использования собора разрабатываются студентами Эстонской академии искусств и Министерство культуры рано или поздно представит их общественности. Сергеев высказался очень положительно о том, что этим занимается именно детально изучающая вопрос молодежь, от которой можно ждать неожиданных, интересных и перспективных предложений.

Возможно, центр экстремального спорта в соборе не будет самой экстремальной идеей — появятся и поэкстравагантнее (раз уж министерству банальный концертный зал создавать не особо интересно), но когда именно начнется обсуждение конкретных вариантов, проектов, пока неизвестно. Сергеев подчеркивал, что спешка в случае здания, построенного более ста лет назад, ни к чему и к вопросу его будущего нужно подходить основательно.