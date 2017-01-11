10 января сотрудники Отдела надзора Нарвской горуправы совместно с Нарвским отделением полиции проверяли автомобили, занимающиеся таксоперевозками.

В ходе проверки был выявлен 1 автомобиль такси, на котором была установлена летняя резина, также этот водитель ранее уже был лишен права на осуществление пассажирских перевозок из-за совершенного ДТП.

Техническое состояние еще трех автомобилей не отвечало установленным требованиям.

"Обращаем внимание горожан, что если вы столкнулись с некачественным обслуживанием в такси или у вас есть сомнения относительно технического состояния автомобиля, то вы можете обратиться с жалобой в Департамент архитектуры и городского планирования по электронной почте info@narvaplan.ee", — значится в сообщении Нарвской горуправы.

