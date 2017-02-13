Нарвские власти поздравили первую новорожденную жительницу Ивангорода в 2017 году

В пятницу, 10 февраля, председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов, мэр города Тармо Таммисте, глава муниципального образования ”Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области” Виктор Карпенко и глава Администрации МО "Город Ивангород" Константин Платонов вручили подарки родителям первой новорожденной 2017 года города Ивангорода.

Девочка Ангелина появилась на свет 4 января весом 3250 г и ростом 53 см.

Молодым родителям Елизавете и Артему Лакиным подарили манеж, стульчик для кормления, теплый мешок для прогулок, музыкальный мобиль и ходунки.

Напомним, что подарками для первых новорожденных Нарвы и Ивангорода представители власти обмениваются накануне новогодних праздников. Родителей первой новорожденной нарвитянки Евы, появившейся на свет 4 января, власти Ивангорода и Нарвы поздравили 9 января.